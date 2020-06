ECCELLENZA – L’Ugento muove i primi passi verso la prossima stagione. Ufficializzato il nuovo direttore generale

Dopo essersi affermata come una delle realtà migliori dello scorso campionato d’Eccellenza, l’Ugento inizia a muovere i primi passi verso la nuova stagione. In tale direzione la società giallorossa ha deciso di cominciare a rinforzare la struttura societaria, ufficializzando l’arrivo del nuovo direttore generale che risponde al nome di Diego De Cillis. Questa la nota ufficiale del sodalizio giallorosso.

“La Società Ugento Calcio comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Generale all’Avv. Diego De Cillis. Il progetto dell’Ugento Calcio, quindi, continua la programmazione dopo le storica promozione nel massimo campionato Regionale di Eccellenza, disputato nell’ultima stagione sportiva, interrotta nel finale per l’emergenza Covid-19 , nel quale la squadra del mister Mimmo Oliva si è resa protagonista piazzandosi al terzo posto in classifica, dietro squadre blasonate come il Molfetta e il Corato.

Diego De Cillis ha militato, come calciatore, con il ruolo di portiere, in numerose società sportive iniziando dal settore giovanile dell’U.S. Lecce per poi passare ad indossare, per diverse stagioni, la maglia del Casarano Calcio, del Carpi, del Celano, del Francavilla ed altre squadre. Il Nuovo Direttore Generale approda all’Ugento per mettere a disposizione della società le proprie competenze calcistiche, professionali e umane.

La società giallo-rossa è pronta a presentare domanda di ripescaggio in serie D grazie al main sponsor Ameco.it, del Dott. Senatore Eugenio Filograna che, già da tre stagioni, rappresenta un punto di riferimento per l’Ugento Calcio.

Da subito l’obiettivo è quello di cercare di convincere il mister Mimmo Oliva, ambito da diversi club di Serie D, ad accettare di rimanere alla guida della squadra ugentina.Di seguito si passerà al calciomercato”.