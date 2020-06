VOLLEY – Showy Boys Galatina, stretta un’importante collaborazione con il Vero Volley Monza: tutti i dettagli

La Showy Boys Volley Galatina ha stretto un importante accordo di collaborazione con il Vero Volley Monza, una delle realtà più importanti nel panorama sportivo nazionale e non, anche per quanto riguarda il settore giovanile.

La Vero Volley, tra le altre cose, è l’unica realtà pallavolistica europea ad avere contemporaneamente in Superlega e in Serie A1 una formazione maschile e una femminile e conta su uno staff di 1.600 atleti, oltre 350 dirigenti, 63 squadre, 28 strutture sportive e circa 9.000 ragazzi coinvolti nei progetti scolastici. Il consorzio monzese dedica attenzione continua alla formazione personale ed è attiva anche nel campo delle disabilità, allenando una squadra di diversamente abili, sostenendo la nazionale pallavoliste sorde, promuovendo il progetto di insegnamento volley in India e sostenendo con gli incassi la Comunità di San Patrignano. Nel campo scientifico, invece, è attiva una collaborazione con l’Università Bocconi di Milano. Fiore all’occhiello della Vero Volley è il Candy Arena, punto di riferimento dei palasport italiani con 4.000 posti a sedere e in gestione sino al 2037.

Grande la soddisfazione in casa Showy Boys. Dalle parole del presidente Daniele Masciullo e del direttore Gianluca Nuzzo va “un ringraziamento al Consorzio Vero Volley Monza, nelle persone del presidente Alessandra Marzari e del responsabile network Claudio Bianchi, per un progetto di collaborazione di grande valore sportivo e sociale, basato sulla crescita dei ragazzi e che affascina proprio per l’attenzione data alla formazione del settore giovanile, alla promozione di quella cultura sportiva che deve essere un valore aggiunto da trasmettere a tutti i nostri giovani e non solo”.