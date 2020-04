DILETTANTI – Tisci scrive a Emiliano: “Un aiuto dalla Regione per salvare il calcio pugliese”

Il presidente della Lnd Puglia, Vito Tisci, chiede aiuto al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. In una lunga lettera indirizzata al governatore pugliese, Tisci parla della crisi che ha colpito il settore dilettantistico regionale, a tutti i livelli, e chiede un sostegno a nome dei circa 45.000 tesserati di ogni categoria, e classe d’età.

Il numero uno della Lnd Puglia auspica la creazione di un tavolo tecnico di emergenza “per capire insieme come poter ottenere contributi economici in favore dei club dilettantistici e giovanili pugliesi” un “primo passo” per “ridurre l’onere che le stesse sosterranno per la partecipazione alle attività federali della stagione sportiva 2020-21, dove dobbiamo cercare di contenere l’inevitabile calo di iscrizioni a cui stiamo andando incontro”.

Qui il testo integrale: CS n.22 – Il Presidente Tisci chiede l’intervento della Regione Puglia per il rilancio del Calcio pugliese