DILETTANTI – Nuovo Dpcm, proroga del blocco sino al 15 gennaio. Lnd Puglia: “Direttivo per un nuovo piano di ripartenza”

Come largamente preventivabile, il nuovo Dpcm del 3 dicembre ha prorogato il blocco dello sport dilettantistico territoriale sino ad almeno il 15 gennaio prossimo. Ciò significa che il programma di ripartenza previsto dalla Lnd Puglia (QUI) dovrà essere rivisto e riaggiornato.

A tal proposito, la stessa Lnd Puglia comunica la convocazione del Consiglio direttivo, in via telematica, per sabato prossimo, 5 dicembre, “per deliberare il nuovo piano di ripartenza dell’attività ufficiale”, che sarà poi inoltrato alla Lnd per la ratifica.

“La Lnd Puglia – si legge in una nota ufficiale – in relazione alla auspicata ripresa delle competizioni sportive, ritiene necessario concedere a tutte le società sportive dilettantistiche e giovanili affiliate, a partire dal momento in cui le autorità governative, statali e regionali consentiranno la ripresa delle attività, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti della Figc o della Lnd, un periodo di salvaguardia per la ripresa in sicurezza dell’attività, affinché possano riattivare gli allenamenti collettivi e riorganizzare le singole squadre prima della ripresa dei rispettivi campionati, sempre nel rispetto dei protocolli sanitari”.