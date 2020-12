LECCE – Corini e la sfida al Venezia: “È un big match, ma noi vogliamo allungare la serie”. I convocati

Vigilia di campionato in casa Lecce, che domani tornerà in campo per ospitare il Venezia quinto in classifica. Un match che mister Eugenio Corini ha presentato come decisamente complicato e da non sottovalutare.

L’obiettivo è continuare con il periodo positivo: “L’ottimo avvio di questo percorso, che va sempre consolidato e migliorato, è frutto del lavoro di tutte le componenti. Devo dire grazie alla disponibilità che i ragazzi mi hanno mostrato sin dai primi giorni, ed al club che mi ha messo un parco giocatori davvero importante. Il lavoro quotidiano ci ha permesso di raccogliere i frutti che fino ad oggi sono positivi, ma non sono nulla se non diamo continuità a questa strada”.

Domani ci saranno rientri importanti, ma anche una defezione di peso: “Gabriel ha pienamente recuperato, non ci sono problemi per lui. Problemi li ha avuti invece Calderoni, che nell’allenamento di giovedì ha subito un trauma contusivo. Abbiamo provato a recuperarlo, ma sentiva ancora dolore e con lo staff abbiamo valutato che sarebbe stato meglio aspettare due giorni per fargli fare la settimana tipo in vista del Frosinone, senza forzare. Dermaku è apposto, l’ho visto bene e già da tre settimane svolge la maggior parte del lavoro con la squadra. Rossettini e Bjorkengren sono in ripresa e devono ritrovare il lavoro con la squadra per essere poi a piena disposizione”.

L’avversario è di quelli da non sottovalutare: “Il Venezia è una squadra forte, che sa fare bene entrambe le fasi. E’ completa perché sa metterci qualità, soprattutto con Aramu che agisce tra le linee, ma anche forza fisica, tanto da saper essere insidiosa sulle palle inattive. Lavorano tutti in non possesso e attaccano con tanti uomini, il tutto certificato dal quinto posto in classifica che rende merito all’ottimo lavoro di Paolo Zanetti. Per noi sarà un difficile scontro diretto”.

I CONVOCATI

PORTIERI – Bleve, Gabriel, Vigorito

DIFENSORI – Lucioni, Meccariello, Adjapong, Rossettini, Monterisi, Dermaku, Zuta, Gallo

CENTROCAMPISTI – Paganini, Mancosu, Listkowski, Bjorkengren, Maselli, Majer, Henderson, Tachtsidis

ATTACCANTI – Coda, Falco, Stepinski, Pettinari,

Non convocati: Felici, Calderoni (infortunati), Borbei, Dubickas, Lo Faso, Pierno, Rodriguez (scelta tecnica)