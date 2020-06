DILETTANTI – Direttivo Lnd Puglia: le decisioni su promozioni, retrocessioni, under, ripescaggi

Primo Consiglio direttivo “in presenza”, per la Lnd Puglia, quello odierno, nel corso del quale si è discusso di diverse tematiche importanti, tra cui la conclusione della stagione 2019-20, le classifiche ufficiali, le fusioni, i cambi di sede e denominazione sociale, l’impiego di under per la prossima stagione.

CHIUSURA STAGIONE SPORTIVA 2019-20 – Confermata la volontà di bloccare le retrocessioni dalla Promozione alla Seconda Categoria, così come quella di promuovere le prime alla categoria superiore. Le classifiche finali saranno pubblicate con un prossimo Comunicato.

RIPESCAGGI – Si privilegeranno le seconde classificate in presenza di posti vacanti.

ALLIEVI E GIOVANISSIMI – Saranno abrogate promozioni e retrocessioni nei campionati regionali 2020-21. Ci sarà un campionato suddiviso su due livelli: uno provinciale, uno regionale. Le modalità del nuovo format saranno comunicate in seguito.

UNDER PER LA STAGIONE 2020-21 – In Eccellenza e Promozione dovranno essere utilizzati (almeno) un 2001 e un 2002. Per i tornei minori di Prima e Seconda Categoria, il Direttivo ha deliberato di utilizzare un fuoriquota 2000, in linea con quanto previsto per la Coppa Puglia. Nessun obbligo per la Terza Categoria.