VOLLEY A2/f – Carratù-Cutrofiano, il matrimonio continua

Mister Antonio Carratù guiderà il Volley Cutrofiano anche nella prossima stagione. La conferma arriva direttamente dal club che, anche per il 2020-21, militerà in A2.

“Una conferma che negli anni è sempre stata data per scontata – si legge nella nota – ma sempre più difficile viste le tante richieste pervenute da altre società, anche blasonate e di maggior prestigio. Proprio per questo siamo ancora più orgogliosi di aver messo nero su bianco il prosieguo del nostro sodalizio che negli anni ha regalato successi e soddisfazioni. Da giorni si lavorava sottotraccia, anche per immaginare la costruzione della rosa che affronterà la stagione sportiva 2020/2021,ma stamattina è arrivata l’ufficialità che fa felici proprio tutti”.

Il commento di coach Carratù: “Continuerò a lavorare per il Cutrofiano e già questo è per me motivo di grandissimo orgoglio. Poter stare qui a lungo permette una programmazione seria a 360 gradi, a partire dai progetti del settore giovanile sino alla prima squadra. Nulla si lascia al caso e questo è davvero un ottimo ambiente. Qui mi sento ormai a casa, c’è piena sintonia con tutti ed il lavoro viene così molto facilitato. La dirigenza è sempre pronta ad intervenire per il meglio. Non parliamo ora di mercato, ci siamo confrontati e ognuno è ben consapevole di ciò che dovrà fare. Non era scontata l’iscrizione al prossimo campionato di A2 e ognuno ha fatto sforzi immensi per garantire un futuro a questa realtà. Per questo tutti, ad iniziare da me dovranno sempre dare il massimo”.