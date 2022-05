DILETTANTI – Barletta, il triplete è servito: steso il Salsomaggiore, anche la Coppa Italia è biancorossa

Il Barletta completa il Triplete: dopo aver vinto il campionato di Eccellenza e la Coppa Italia Eccellenza pugliese, i biancorossi trionfano anche nella finale di Coppa Italia Dilettanti. A Rieti, il Barletta batte 2-1 il Salsomaggiore dopo i tempi supplementari: al 90′, il punteggio era fermo sull’1-1, grazie alle reti di Morra (in rovesciata) al 21, e di Pellegrini, al 70′. Nei minuti finali, Lavopa per il Barletta colpisce il palo. Il gol partita arriva al 110′: su corner, spizzata di Telera per Visani che spedisce in fondo al sacco, regalando il trofeo ai pugliesi.

Per la quarta volta negli anni Duemila, una squadra pugliese completa il percorso netto: ci erano già riusciti il Casarano nel 2008-09, il Bisceglie nel 2011-12, la Virtus Francavilla nel 2014-15 e ancora il Casarano nel 2018-19 con De Candia allenatore.

Il Salsomaggiore, comunque, si consola con la promozione in Serie D in quanto finalista del trofeo (il Barletta era già stato promosso dopo lo spareggio contro il Martina di domenica scorsa).

IL TABELLINO

Rieti, stadio “M. Scopigno”

sabato 14 maggio 2022, ore 15.30

Coppa Italia Dilettanti 2021/22 – Finale gara unica

SALSOMAGGIORE-BARLETTA 1-2 dts (1-1)

RETI: 21′ pt Morra (B), 25′ st Pellegrini (S); 10′ sts Visani (B)

SALSOMAGGIORE: (4-4-2): Spanu; Singh (43’ st Romeo), Compiani G (8’ st Morza), Pedretti (C), Messina; Storchi, Furlotti, Compiani M, Habachi; Prandi (1’st Pellegrini), Berti (36’ st Nsingi). A disp: Squeri, Cissè, Kamisi, Federigi. All. Cristiani.

BARLETTA: (4-2-3-1): Tucci; Milella (28’ st Visani), Telera, Pollidori (C), Marangi (28’ st Dettoli); Vicedomini, Cafagna (14’ sts Daleno); Russo, Morra, Lavopa; Pignataro. A disp: Viscovich, Lanzone, Jarju, Nannola, Dettoli, Pierno, Dibenedetto. All. Farina.

ARBITRI: Adam Collier di Gallarate. Assistenti: Giovanni Boato di Padova e Luca Granata di Viterbo. Quarto uomo Riccardo Ghinelli di Roma 2.

NOTE: ammoniti 34’ pt Singh (S); 16’ st Morra (B); 15’ pts Lavopa (B)-

ALBO D’ORO

1966-67 Impruneta; 1967-68 Stefer di Roma; 1968-69 Almas di Roma; 1969-70 Ponte San Pietro; 1970-71 Montebelluna; 1971-72 Valdinievole; 1972-73 Iesolo; 1973-74 Miranese; 1974-75 Banco di Roma; 1975-76 Soresinese; 1976-77 Casteggio; 1977-78 Sommacampagna; 1978-79 Ravanusa; 1979-80 Cittadella; 1980-81 Internapoli; 1981-82 Leffe; 1982-83 Lodigiani di Roma; 1983-84 Montevarchi; 1984-85 Rosignano; 1985-86 Policassino; 1986-87 Avezzano; 1987-88 Altamura; 1988-89 Sestese; 1989-90 Breno; 1990-91 Savona; 1991-92 Quinzano; 1992-93 Treviso; 1993-94 Varese; 1994-95 Iperzola; 1995-96 Alcamo; 1996-97 Astrea; 1997-98 Larcianese; 1998-99 Casale; 1999-00 Orlandina; 2000-01 Nola; 2001-02 Boys Caivanese, 2002-03 Ladispoli; 2003-04 Salò; 2004-05: Colognese Bg; 2005-06: Esperia Viareggio; 2006-07: Pontevecchio PG; 2007-08 Hinterreggio; 2008-09 Virtus Casarano; 2009-10 Tuttocuoio; 2010-2011 Ancona; 2011-12 Bisceglie;2012-13 Fermana; 2013-14 Campobasso; 2014-15 Virtus Francavilla; 2015-2016 Unione Sanremo; 2016-2017 Villabiagio; 2017-2018 St. Georgen; 2018-2019 Casarano, 2019-20 NON TERMINATA (Causa Covid), 2020-21 NON DISPUTATA (Causa Covid), 2021-22 Barletta.