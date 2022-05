SERIE B – Playoff, Benevento e Brescia la spuntano di misura: il programma delle semifinali

Pisa-Benevento e Monza-Brescia saranno le semifinali playoff di Serie B 2021/22. Pronostici rispettati, quindi, in base a quella che era la classifica alla fine della stagione regolare.

Ieri sera, un gol di Gianluca Lapadula è stato sufficiente al Benevento per passare al “Del Duca” di Ascoli, che poi ha chiuso in dieci uomini per l’espulsione di Dionisi in pieno recupero.

Combattutissima anche la seconda partita dei preliminari tra Brescia e Perugia. L’hanno spuntata le rondinelle per 3-2 dopo i tempi supplementari. Perugia in vantaggio al 10′ con un gol di Kouan; pari, in pieno recupero di prima frazione, grazie a un rigore di Pajac. Ai supplementari succede di tutto: Perugia in gol al 102′ con Matos ma gli umbri non sanno conservare il vantaggio e, prima Ayè al 107′, poi Bianchi al 118′, ribaltano il punteggio e lanciano la squadra di Corini in semifinale.

Il programma: Benevento-Pisa il 17 maggio alle 20.30; Brescia-Monza il 18 alle 19; ritorno, il 21 maggio Pisa-Benevento alle ore 18; il 22 maggio, Monza-Brescia alle ore 18.