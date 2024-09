DILETTANTI – Il 16 settembre assemblea elettiva del Cr Puglia. Tisci: “Sono pronto per dare continuità al lavoro svolto”

Lunedì 16 settembre dalle ore 17.30, presso il Nicolaus Hotel di Bari, si terrà l’assemblea ordinaria elettiva del Comitato regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti. Sono chiamate ad esprimere il loro voto le società dilettantistiche e giovanili pugliesi.

L’assemblea eleggerà gli organi per il quadriennio olimpico 2024-2028: presidente, componenti del direttivo, responsabili regionali del calcio femminile e del calcio a cinque, revisori dei conti e delegati assembleari effettivi e supplenti.

Il Comitato regionale, poi, designerà il candidato alla carica di presidente LND; il candidato a vice presidente vicario; vice presidente Area Sud; componenti del collegio di revisione dei conti. Al termine, saranno assegnati i premi alle società vincenti nella scorsa stagione e quelli relativi alla Coppa Disciplina. Sarà premiato anche mister Mimmo Oliva col “Premio Gaetano Romanazzi”, per la vittoria del campionato di Eccellenza nella scorsa stagione.

L’assemblea ordinaria elettiva, poi, si terrà a Roma il 23 settembre.

A presidente del CR Puglia si ricandiderà l’attuale presidente uscente, Vito Tisci. “Mi ripresento a voi con la stessa passione che mi ha accompagnato negli ultimi quattro anni, rafforzata dall’incoraggiamento di numerose società affiliate e dalla solida esperienza maturata alla guida del Comitato. In questo periodo, abbiamo raggiunto importanti traguardi grazie a un team collaudato e performante e, col sostegno del mio Consiglio Direttivo, che ha rinnovato la sua fiducia nei miei confronti, sono pronto ad affrontare un nuovo mandato con entusiasmo e idee da mettere al servizio del calcio pugliese”.

Continua Tisci: “Sono profondamente grato a tutti coloro i quali mi hanno sostenuto finora e sono orgoglioso di aver visto crescere il movimento calcistico regionale nel tempo trascorso insieme. Il mio obiettivo è dare continuità al lavoro svolto sinora, ma con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Questi ultimi quattro anni sono stati cruciali per rafforzare le basi del calcio dilettantistico e giovanile di Puglia. Mi sento pronto a intraprendere nuovamente questa sfida, con lo scopo di sviluppare progetti lungimiranti che possano far crescere ulteriormente il nostro calcio, stimolando tutto il movimento per raggiungere traguardi ancora più grandi”.

“Nei prossimi giorni ripresenterò la mia squadra, composta dalle persone che mi hanno affiancato finora: le vorrei tutte accanto a me in questa nuova avventura elettorale. Si tratta di dirigenti federali competenti e motivati, con i quali stiamo elaborando un programma che risponda alle esigenze attuali e future del calcio pugliese. Con loro, in prossimità dell’assemblea elettiva LND Puglia, diffonderà un documento programmatico che conterrà un resoconto dettagliato delle attività svolte dal Comitato Regionale nel quadriennio 2021-2024. Questo documento non rappresenterà solamente un bilancio del lavoro svolto fino alla data odierna, ma anche la base su cui costruire un futuro ancora più brillante. Sono orgoglioso del percorso fatto ma so che il lavoro non è ancora finito. I tempi cambiano e dobbiamo essere pronti ad affrontare nuove sfide. Gli stimoli non mancano affatto: il mio impegno per il prossimo quadriennio sarà totale, caratterizzato dall’entusiasmo di sempre e dalla volontà di migliorare ancora nell’interesse delle società affiliate”.