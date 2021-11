ECCELLENZA – Derby giallorosso Maglie-Ugento, Martina-Sava è il big-match: programma, variazioni e arbitri della 10ª

Tre fasce d’orario per la decima giornata di Eccellenza in programma domani pomeriggio. Quattro gare alle 14.30, due alle 15.30 e, addirittura, un posticipo alle 18.30, quello tra Maglie e Ugento, sul neutro di Galatone.

I giallorossi di Andrea Salvadore, dopo il ko interno col Martina, dovranno affrontare la Toma che, nelle ultime quattro, ha vinto tre volte. L’Ugento non potrà più perdere terreno, anche alla luce della marcia spedita che sta seguendo il Martina, impegnato in casa col Sava, big-match di giornata. Il Ginosa, che non vince da cinque turni, riceverà l‘Otranto, mentre il Gallipoli (due vittorie nelle ultime due) attenderà il Massafra. A Castellaneta c’è il derby tarantino tra i valentiniani e il Grottaglie, alle prese con le scorie successive alle dimissioni della società del presidente La Volpe. Virtus Mola-Racale mette in palio punti che valgono doppio nella zona rossa della classifica. Chiude il programma, Manduria-Ostuni, sul neutro di Sava.

Il programma e le designazioni della decima giornata del girone B:

dom. ore 14.30

Castellaneta-AEL Grottaglie: Roberto Aratri di Bari (Spedicato-Maizzi)

Gallipoli-S. Massafra: Andrea Cianci di Bari (Sindaco-Sorgente)

Manduria-Ostuni: Marco Ferrara di Roma 2 (De Benedictis-De Candia) – a Sava

Virtus Mola-Atl. Racale: Giammarco Raimondo di Taranto (Scrima-Quaranta) – a Castellana Grotte

dom. ore 15.30

Ginosa-DC Otranto: Michele De Pinto di Bari (Spalierno-Prigigallo)

Martina-Sava: Salvatore Montanaro di Taranto (Favilla-Santo)

dom. ore 18.30

Toma Maglie-Ugento: Federico Paladini di Lecce (Moschettini-Battista) – a Galatone

CLASSIFICA: Martina 27 – Ugento 21 – Sava 18 – DC Otranto 17 – Gallipoli F. 15 – Castellaneta 14 – Toma Maglie 12 – Ginosa e Ostuni 10 – Manduria, S. Massafra e Racale 8 – AEL Grottaglie 5 – Virtus Mola 3.

—

GIRONE A (dom. ore 14.30): Atl. Vieste-AT San Severo (Aloise di Lodi), Canosa-Borgorosso (Amadei di Terni), Corato-San Marco (a Ruvo di Puglia, Valentini di Brindisi), DB Trinitapoli-Barletta (a Molfetta, Mallardi di Bari), Manfredonia-Orta Nova (a Monte S. Angelo, Cipriani di Molfetta), Real Siti-CD Mola (a Stornara, Piciaccia di Barletta), UC Bisceglie-Vigor Trani (Lovascio di Molfetta).

CLASSIFICA: Barletta 27 – Corato 21 – San Severo 20 – CD Mola 16 – UC Bisceglie 15 – Manfredonia e DB Trinitapoli 14 – Orta Nova 13 – Real Siti 10 – Vieste, Borgorosso 8 – San Marco 5 – Canosa 3 – Vigor Trani 2.