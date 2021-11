PROMOZIONE – Programma, variazioni e arbitri della 10ª giornata

Gare, apparentemente, morbide per le prime due della classifica. La Città di Gallipoli è attesa a Castrignano del Capo dal Capo di Leuca, mentre, la principale rivale del Gallipoli, il Taurisano, ospiterà il Brilla Campi, fanalino di coda. Interessante Tricase-Talsano per la zona playoff: i biancoverdi sono in serie positiva da quattro turni, mentre i sud salentini vengono da due stop consecutivi. Il Leverano, dopo aver strappato il pass in Coppa Italia, riceve l’Avetrana. Il Melendugno se la vedrà col Galatina, per l’ultima volta a Martignano: da mercoledì, giorno dell’amichevole contro il Lecce, si tornerà al Dell’Anna, fresco di ristrutturazioni. Completano il programma: Novoli-Spartan Legend e Locorotondo-Veglie.

Programma e arbitri della 10ma giornata:

dom. ore 14.30

Atl. Tricase-Talsano: Natale Rossiello di Molfetta (Eramo-Stellacci)

Capo di Leuca-CD Gallipoli: Giulia Montrone di Bari (Novielli-Cutillo)

G. Melendugno-Galatina: Francesco Albione di Lecce (Nasca-Narracci) – a Martignano

Leverano-Avetrana: Marco Lombardo di Brindisi (Boccuzzi-Curci)

Novoli-PS Legend: Marco Albano di taranto (Di Ronzo-Pagano)

Taurisano-Brilla Campi: Alessio Casula di Taranto (Lanubile-Capotorto)

V. Locorotondo-Veglie: Raffaele Labarile di Bari (Diella-Capurso)

CLASSIFICA: CD Gallipoli 24 – Taurisano 21 – Talsano e Leverano 16 – V. Locorotondo, Galatina e Avetrana 12 – Novoli e Tricase 11 – Veglie 10 – Capo di Leuca 9 – Spartan Legend 7 – G. Melendugno 6 – Brilla Campi 3.

—

GIRONE A (dom. ore 14.30): Arboris Nelli-Rutiglianese (Bernardi di Molfetta), Atl. Acquaviva-Sp. Apricena (Liegi di Barletta), Fesca Bari-Foggia Incedit (Laluce di Barletta), FC Capurso-F. Acquaviva (ore 11, Bonavita di Foggia), N. Spinazzola-Bitritto Norba (Lacerenza di Barletta), Sport Lucera-Polimnia (Pezzolla di Bari), V. San Ferdinando-Don Uva (Camporeale di Molfetta).

CLASSIFICA: N. Spinazzola 25 – Bitritto Norba e Polimnia 20 – Foggia Incedit 19 – Arboris Belli 17 – Lucera 15 – Don Uva 14 – Atl. Acquaviva 13 – V. San Ferdinando 11 – FC Capurso 10 – Rutiglianese 7 – F. Acquaviva 5 – Fesca Bari 2 – Sp. Apricena 1.