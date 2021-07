DEGHI – Salvadore al passo d’addio: “Faccio un passo indietro per guardarmi attorno”

Dopo una stagione alquanto tribolata, causa Covid, Andrea Salvadore e la Deghi Calcio decidono di separarsi.

Queste le parole dell’ormai ex tecnico orange, affidate, in esclusiva, a SalentoSport: “In un momento di assenza di programmi, dato che la società è in una fase di standby e non v’è certezza sul futuro, decido di fare un passo indietro per rivolgere lo sguardo ad altre possibili opportunità. Ho deciso, per questo motivo, di dare le dimissioni e di guardarmi intorno. Ringrazio la società, lo staff, i calciatori e tutti quanti per quest’anno difficile trascorso con la pandemia, ma il calcio è questo e, purtroppo, ognuno deve pensare alla sua strada”.

(foto: A. Salvadore, ph. Coribello-SalentoSport)