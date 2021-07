PODISTICA – Riparte da Torre San Giovanni di Ugento il Salento Tour: il calendario 2021

Dopo una lunga pausa per la pandemia, ritorna il circuito podistico targato Fidal Lecce “Salento Tour”. Si parte domenica prossima, 4 luglio, a Torre san Giovanni di Ugento, con la nona edizione della “Corri con Don Tonino”, organizzata dall‘Asd Atletica Capo di Leuca del presidente Gianluca Scarcia, in collaborazione con l’associazione “Ala di Riserva” e la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù.

Si attendono centinaia di podisti, provenienti da ogni parte della regione, che si cimenteranno sul nuovo circuito di 9,960 km, caratterizzato da due ristori, posizionati al terzo e al sesto chilometro. Il ritrovo è fissato per le ore 8 presso Lido Vespera (su Corso Annibale), con partenza prevista per le 8.30. La gara sarà riservata agli atleti tesserati in Italia appartenenti alle categorie Allievi, Juniores, Promesse Seniores e Runcard. Sarà garantita l’assistenza medica prima durante e dopo la gara con medici e volontari di Pronto Soccorso, inoltre è prevista la presenza di Ambulanza con defibrillatore. La manifestazione coperta da polizza assicurativa e patrocinata dal Comune di Ugento, si dipanerà secondo i protocolli della Federazione italiana di atletica leggera atti a contenere la diffusione del Coronavirus. Al termine della gara di corsa su strada provinciale, si terrà la ricca cerimonia di premiazione che decreterà i vincitori della prova inaugurale del circuito.

Oltre alla prova di Torre San Giovanni, il Salento Tour prevede le altre seguenti tappe: 11 luglio a Villa Baldassarri (18esima Terre del Negroamaro); 18 luglio a Collepasso (11esima Cronosalento); 1° agosto a Aradeo (29esima Straaradeo); 19 settembre a Cursi (settima Stracursi); 10 ottobre a Arnesano (18esima Straarnesano); 24 ottobre a Cavallino (6° Trofeo dei Messapi); 21 novembre a Maglie (nona Stracittadina magliese); 28 novembre a Gallipoli (seconda Stracittadina); 5 dicembre a San Donato di Lecce (nona Corri a piedi a San Donato).

(foto: l’edizione 2019 della “Corri con don Tonino” – ph. Ngm)