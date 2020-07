DEGHI – Ritorno di fiamma, la panchina va a Andrea Salvadore: “Una chiamata inaspettata”

Ritorno di fiamma per la Deghi. Il nuovo allenatore per la stagione 2020-21 sarà Andrea Salvadore, già artefice della grande annata 2018-19 quando condusse gli orange alla vittoria della Coppa Italia Promozione e alla finale playoff che poi portò al ripescaggio in Eccellenza.

Salvadore prende il posto di Alberto Giuliatto, con il quale la società del patron Alberto Paglialunga ha deciso di interrompere la collaborazione.

Così l’ex allenatore del Gallipoli: “Questa chiamata è arrivata inaspettata, inattesa. Avevo avuto “pour parler” con altre dirigenze, ma a una società di questo blasone non si può dire di no. Torno in un ambiente nel quale si può fare calcio in maniera serena e programmata e dove nulla è lasciato al caso. Arrivo con una voglia matta di mettermi al lavoro e di riprendere un percorso e un cammino interrotto a conclusione della stagione 2018/2019. Sull’esperienza gallipolina: “Ho incontrato persone straordinarie, un gruppo di dirigenti che hanno rispettato tutti gli impegni e una piazza che vive di calcio e dona un calore vero. Un’esperienza fondamentale per la mia crescita umana e tecnica. Al di là dei risultati ottenuti sul campo, rimane la certezza di avere lavorato con ragazzi straordinari, per molti dei quali si stanno aprendo possibilità in categorie superiori”.

Sulla prossima stagione: “Sarà un anno complicato per tutti, il post Covid- 19 è difficile anche soltanto da immaginare. A fare la differenza in una Eccellenza che rimane sempre un campionato difficile saranno il programmare tutto al meglio e la serietà dei progetti. Di concerto coi dirigenti stiamo iniziando a lavorare per la costruzione della rosa. Creeremo il giusto mix tra esperti e giovani, ciascuno di loro dovrà avere la voglia di lottare al 110% delle sue possibilità. La Deghi Calcio è una società che ha valori importanti, dovrà essere un onore per tutti noi indossare questa maglia.

Entusiasta il dg orange, Raffaele De Santis: “Riaccogliamo a braccia aperte Andrea Salvadore, del quale ben conosciamo e apprezziamo le qualità umane e sportive. Riprendiamo con lui un discorso che si era fermato all’inizio della passata stagione. Quella trascorsa è stata un’annata complessa, dalla quale è scaturita la volontà di affidarsi a un allenatore che conosce l’ambiente e la categoria. Salvadore ha già vinto con la Deghi Calcio e, siamo certi, sarà capace di dare tutto per i nostri colori. Di concerto con le disposizioni del tecnico e tenendo ben presente il budget disponibile, inizierà la scelta dei calciatori. L’obiettivo è amalgamare una rosa giovane e di qualità”. Su Giuliatto: “Ha condotto la squadra a una salvezza meritata. Ha lavorato con impegno e qualità, mettendo la sua esperienza a disposizione del gruppo. L’auspicio è che la sua carriera possa continuare con successo, a lui l’augurio delle migliori fortune umane e professionali”.

Ridefinito l’organico societario 2020-21: accanto al patron Alberto Paglialunga, opereranno il presidente Alfredo Matranga, il vicepresidente Antonio De Luca, il direttore generale Raffaele De Santis, il direttore sportivo Antonio Lentini, il team manager Mattia Colapietro e il dirigente accompagnatore Marco Morciano.