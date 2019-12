DEGHI – Mello: “Prestazioni così lasciano ben sperare per il futuro”. Sul mercato…

Nonostante una buona prestazione, la Deghi incassa a Trani la prima sconfitta della gestione Giuliatto, in un match comunque combattuto, che ha visto gli orange fallire con Libertini il rigore che avrebbe potuto regalare un punto pesantissimo.

Al termine del match contro la Vigor ha parlato il direttore dell’area tecnica Sergio Mello: “Quella disputata in casa della Vigor Trani è stata un prova di qualità e carattere – racconta il dirigente della Deghi -, non è venuto il risultato, ma prestazioni di tale livello lasciano ben sperare per l’immediato futuro. La squadra è viva, i dettami di mister Giuliatto sono già visibili e il lavoro porterà a migliorare ancora, correggendo quelle che sono le sbavature e ad alzare ancora il livello delle performance”.

Ieri come vi avevamo già anticipato, ha fatto il suo esordio con la nuova maglia l’esterno ex Gallipoli Pasquale Monopoli, autore tra l’altro del gol del momentaneo pareggio: “Qualche trattativa è stata chiusa, qualche altra è in fase avanzata. Al contempo stiamo lavorando anche in uscita per garantire a chi sin qui ha avuto poco spazio nuove e gradite destinazioni. L’obiettivo – conclude Sergio Mello – è quello di consegnare quanto prima a mister Giuliatto la rosa definitiva con la quale affrontare la seconda parte di stagione”.

Oltre all’acquisto di Monopoli, in queste ore la società del patron Paglialunga dovrebbe ufficializzare gli arrivi del difensore centrale Diagne e del forte attaccante ex Lecce Alessandro Carrozza. A buon punto sembra essere anche la trattativa con il difensore argentino Damian Salto, con la Deghi che sembra aver battuto la forte concorrenza della Virtus Matino.