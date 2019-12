FEMMINILE – Costadura-D’Amico, e la Salento Women Soccer supera anche il Real Bellante

Costadura e D’Amico regalano una bella vittoria alla Salento Women Soccer contro il Real Bellante nella nona giornata del toreo di Serie C femminile, gara giocata a Collepasso.

“È un punteggio che ci sta molto stretto per le tantissime occasioni da rete create e purtroppo non sfruttate dalle mie calciatrici – sottolinea l’allenatrice Vera Indino -. Di questa partita salvo soltanto la vittoria che ci consente di recuperare terreno in classifica e il buon debutto in serie C di Valeria Anfosso, una ragazza che ha compiuto i 18 anni da pochi giorni. Per il resto sono molto arrabbiata con le mie calciatrici. Il motivo è semplice: nella condizione di classifica in cui ci troviamo in questo momento non possiamo assolutamente permetterci il lusso di affrontare una gara di campionato con superficialità, bisogna giocare ogni domenica con il massimo impegno e purtroppo non sempre accade”.

Domenica prossima trasferta abruzzese ad Atri contro le Free Girls. Intanto è stato sorteggiato l’avversario delle salentine nel prossimo turno di Coppa Italia. Si tratta della Res Women Roma, gara da affrontare in trasferta il 2 febbraio prossimo.

IL TABELLINO

SALENTO WOMEN SOCCER-REAL BELLANTE 2-0

RETI: 6′ pt Costadura, 15′ st D’Amico

SALENTO WOMEN SOCCER: Raicu, Sozzo, Felline, Tirabassi (40′ st Polo), Costadura, Coluccia (27′ Risola), Guido, De Benedetto (10′ st Durante), Cazzato, D’Amico, Margari (20′ st Anfosso). In panchina Errico, Ouacif, Aprile, Vitti, Cucurachi. Allenatrice Vera Indino.

REAL BELLANTE: Maranella, Rocci, Iacone (43′ st Di Pasquale), Di Lodovico (24′ st Croci), Di Leonardo, Cargini, Ciccale (43′ st Bartolacci), Massi (24′ st Nalesso), Neri, Trapasso M., Pomante. In panchina Cuomo, D’Egidio, Trapasso L., Di Stefano.

ARBITRO: Mazzoni di Prato.

Risultati (nona giornata): Chieti-Aprilia 2-4; Roma XIV-Free Girls 0-0; Pomigliano-Apulia Trani 7-1; Sicula Leonzio-Catanzaro 9-1; Sant’Egidio-Dream Team 2-0; Salento Women Soccer -Real Bellante 2-0; Ludos Palermo-Pescara 2-1.

Classifica: Pomigliano 23; Ludos Palermo, Sicula Leonzio 18; Chieti, Sant’Egidio 16; Pescara, Aprilia Racing, Salento Women Soccer 15; Free Girls 11; Catanzaro 6; Dream Team, Apulia Trani, Roma XIV 5; Real Bellante 4.

Prossimo turno: Aprilia Racing-Ludos; Apulia Trani-Sant’Egidio; Catanzaro-Roma XIV; Dream Team Napoli-Chieti; Free Girls-Salento Women Soccer; Pescara-Catania; Real Bellante-Pomigliano.