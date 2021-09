DC OTRANTO-RACALE – Primo scivolone De Cagna, al “Nachira” passa l’Atletico

Prima sconfitta stagionale per il De Cagna 2010 Otranto. Dopo due vittorie arriva tra le mura amiche lo scivolone per l’undici allenato da mister Andrea Manco: al cospetto dell’Atletico Racale allenato dall’ex Gigi Bruno, è 1-2 il risultato finale. Uno stop che arriva al termine di una partita complicata, che pure aveva visto i padroni di casa sbloccare il risultato.

Privo di Gigante, Meneses, Falco e Capristo, il De Cagna parte forte e trova il vantaggio alla prima azione utile. Ottima manovra sulla sinistra che libera alla conclusione Piccinno: l’esterno biancazzurro controlla e scarica dal limite un destro rasoterra sul primo palo. Il gol scioglie l’undici idruntino che gioca bene, trame palla a terra che mettono in difficoltà gli avversari di giornata. Blitz a centrocampo di Palumbo che va in azione personale e calcia alto sulla traversa non servendo palla a un compagno meglio piazzato. Improvviso e inatteso arriva il pari racalino. Una punizione dalla lunga distanza di Pirretti si stampa sul montante, il primo ad arrivare sulla sfera è Distasio che mette alle spalle di Caroppo.

La ripresa si apre ancora peggio per il De Cagna 2010 Otranto. Persa palla in uscita, la squadra di Manco subisce la fulminea ripartenza avversaria chiusa dalla deviazione sottomisura di Potenza. Feriti nell’orgoglio, capitan Francesco Mariano e compagni cercano una qualche reazione. Attorno al 20’ episodio molto dubbio in area di rigore ospite, il tocco di mano di un difensore dell’Atletico pare netto ma il direttore di gara lascia correre e non concede la massima punizione pure reclamata dall’Otranto. Sino al triplice fischio finale, non si segnala che qualche mischia in avanti per il De Cagna: l’ultima occasione arriva con un calcio di punizione dal limite di Diarra, la sfera sfila alta sulla traversa. Dopo soltanto 3’ di recupero, la gara finisce con i calciatori di casa che ricevono comunque gli applausi dalle tribune.

Domenica prossima, per la quarta giornata di andata, in programma il derby in trasferta con la Toma Maglie. Per il Racale, gara casalinga contro il Massafra.

—

IL TABELLINO

DC OTRANTO-ATL. RACALE 1-2

RETI: 12′ pt Piccinno (O), 35′ pt Distasio (R), 8′ st Potenza (R)

DC OTRANTO: Caroppo, Plevi, Mancarella, Diarra, Signore, Palumbo (43′ st Frisco), Buongiorno (40′ st Nicolazzo), Mariano, Toure, Alcazar, Piccinno. All. Manco.

ATL. RACALE: Evangelista, Margagliotti, Romano, Casalino, Distasio, Magagnino, Botrugno (33′ st Iurato), Perna, Potenza (33′ st Corvaglia), Pirretti, Castrì. All. Bruno,

ARBITRO: Lovascio di Molfetta.

NOTE: Ammoniti Buongiorno (DC O), Castrì (AR), Magagnino (AR), Botrugno (AR), Mancarella (DC O), Evangelista (AR).

(fonte: Ufficio stampa DC Otranto)