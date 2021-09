GALLIPOLI F.-MANDURIA – I giallorossi sprecano tanto, punto d’oro per i messapici

Il Manduria frena la corsa del Gallipoli Football che perde la vetta della classifica. Terza gara in pochi giorni tra le due squadre, che si sono anche incrociate nel primo turno di Coppa Italia, con passaggio di turno per i giallorossi, vittoriosi in entrambe le occasioni.

Gara interamente condotta dall’undici di Oliva che produce una gran mole di gioco, ma spreca troppo sotto porta. I giallorossi macinano azioni da gol con Soria, Maiolo, Manisi e Medina, ma mancano in precisione. Al 27’, però, la difesa biancoverde capitola dopo un tocco sotto misura di Sindaco. I locali sfiorano il raddoppio in altre tre occasioni.

Nel secondo tempo, Manisi e compagni ritornano in campo con la voglia di chiuderla e al 9’ Russo è miracoloso su un tiro di Medina. Al 12’ si fanno vedere gli ospiti con un mancino di Di Marco che sfiora il palo, prologo del pareggio che arriva al 15’ con un guizzo di Gomez Torres. Il Gallipoli, allora, si getta in avanti alla garibaldina: al 27’ Russo si salva su un tiro di Manisi, con l’aiuto della traversa. Fioccano le palle gol locali: al 37’ liscio di Santomasi da due passi; al 39’ tiro-cross insidioso di Regner; al 42’ tiro altissimo di Miccoli dal limite; al 44’ altro tiro-cross di Regner, alto; al 49’ Russo esce alla disperata su Santomasi; al 52’ ancora Russo anticipa tutti su un cross insidioso, poi esce col petto, ancora su Santomasi, mandando in archivio l’1-1 finale.

—

IL TABELLINO

GALLIPOLI F.-MANDURIA 1-1

RETI: 27′ pt Sindaco (G), 15′ st Gomez T. (M)

GALLIPOLI F.: Russo, Buongarzoni (32’ st De Leo), Piscopiello, Maiolo (42’ pt Miccoli), Mangione, Hundt, Sindaco (19’ st Santomasi), Soria, Medina, Regner, Manisi. All. Oliva.

MANDURIA: Russo, Pignatale (21’ st Passiatore), Coccioli, Goncalves, Ribezzi, Gomez S. (18’ pt Castello), Gomez T. (31’ st Sozzo), Napolitano, Turco (9’ st Cava), Di Marco, Scarci (1’ st Gioia). All. Geretto.

ARBITRO: Cianci di Bari.

NOTE: ammoniti Hundt, Manisi, Oliva all. (G), Russo, Castello, Passiatore, Gioia (M).

(foto Coribello)