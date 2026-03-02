ECCELLENZA – Brindisi-Bisceglie, lotta a due. Canosa e Taranto non si superano: i tabellini della 31ª

Sarà ormai duello Brindisi-Bisceglie per l’unico posto che assegna la promozione diretta in Serie D. Biancazzurri vittoriosi nel finale a Novoli, nerazzurro stellati a passeggio in casa contro i ragazzi del Mola. Canosa e Taranto non si superano, l’Acquaviva aggancia l’Unione Calcio che riposava. Ad oggi sarebbe semifinale playoff Taranto-Canosa con la vincente che andrebbe a sfidare il Bisceglie, ma di partite ne mancano ancora sette (al Bisceglie otto) e tutto può ancora succedere. E, soprattutto, il Bisceglie è ancora in gioco nella Coppa Italia Dilettanti nazionale, con possibilità di liberare un posto qualora vincesse il torneo.

Festeggiano coi tre punti il Taurisano e il Brilla Campi, entrambe alla seconda vittoria consecutiva. Pari nei derby di Maglie e Racale. In coda, ad oggi, il Novoli sarebbe salvo; la Polimnia andrebbe a far compagnia in Promozione a Gallipoli e Mola. Ugento, Galatina, Massafra e Taurisano dovrebbero vedersela ai playout.

I tabellini della 31esima:

ACQUAVIVA-BITONTO 4-0

RETI: 41′ pt Fucci, 3′ st Goh, 32′ st rig. Ferrante, 45′ st rig. Garcia

ACQUAVIVA: Bozi, Fortunato, Asselti, Fucci (38′ st Schirizzi), Patruno, Taal, Guglielmi (41′ st Angelini), Rucci (16′ st Ferrante), Goh (34′ st Garcia), Girardi (24′ st Lenoci), Pucinelli. All. Solidoro.

BITONTO: Cozzella, Sassanelli (34′ st Cariello), Dinielli, Cutrone, Cafarella (41′ st Fracchiolla), Chacon, Napoli, Milella (23′ st D’Alba), Bozzi (16′ st Meliddo), Palazzo, De Michele. All. Zinfollino.

ARBITRO: Celi di Bari.

—

NOVOLI-BRINDISI 0-2

RETI: 40′ st e 52′ st Sanchez J.

NOVOLI: Suma, Togorà, Sorino, Maccarrone, Lobjanidze, Tarantino, Ferreira, Quarta (5′ st Valzano), Carrozzo G. (35′ st Villa), De Blasi, Riccardi (12′ st Milanese). All. Luperto.

BRINDISI: Antonino, Barrera (25′ st Ferrari), Gori, Bernaola, Lanzolla, Caputo (16′ st Burzio), Sanchez K. (25′ st Carpineti), Sanchez J., Lobosco, Benvenga (35′ st Alboni), Saraniti. All. Ciullo.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

TAURISANO-POLIMNIA 4-1

RETI: 20′ pt Zaccaria (P), 32′ pt rig. e 44′ pt Mingiano (T), 33′ pt Maiolo (T), 5′ st Falciano (T)

TAURISANO: Rollo, Polo, Romano (23′ st Lezzi), De Vasconcelos, Fayoseh, Cabrera, D’Ettorre (24′ st Ferraiuolo), Maiolo, Mingiano (44′ st Perdicchia), Falciano (29′ st Caruso), Quarta (24′ st Solidoro). All. Oliva.

POLIMNIA: De Giosa, Avantaggiati, Anaclerio, Ungredda, Divittorio, Tirera, Zaccaria (16′ st Romano), Marasciulo, Dellino, Signorile (29′ st Mercurio), Niang. All. Mancini.

ARBITRO: Torre di Barletta.

—

S. MASSAFRA-N. SPINAZZOLA 2-0

RETI: 4′ st rig. Russo, 28′ st Kordic

S. MASSAFRA: Lotito, Martino, Campanella, D’Arcante, Chiochia, Secondo (41′ st D’Andria), Brigida (23′ st Petruzzi), Sergio (10′ st Pavone), Kordic, Palmisano (35′ st Morisco), Russo. All. Marasciulo.

N. SPINAZZOLA: Liso, Gabriele (27′ st Brizzi), Santoro, Zinfollino, Losappio, Ripanto (21′ st Colonna), Silvestri (16′ st Stefanini), Ricchiuti (40′ st Erminio), Ferrero (25′ st Leigh), Bonanno, Ingredda. All. Di Domenico.

ARBITRO: Pastori di Busto Arsizio.

—

BISCEGLIE-VIRTUS MOLA 12-1

RETI: 26′ pt, 36′ pt, 1′ st e 3′ st Lopez (B), 32′ pt Dammacco (B), 41′ pt e 22′ st Lavopa (B), 44′ pt Loporchio (M), 21′ st Maffei (B), 26′ st, 29′ st e 43′ st Sene (B), 45′ st Citro (B)

BISCEGLIE: Capogna, Fineo, Ioio, Di Fulvio, Ciurlo, Cifarelli (11′ st Ricchiuti), Martino (4′ st traore), Lavopa (23′ st Sene), Dammacco (14′ st Citro), Maffei, Lopez (7′ st Amoroso). All. Di Meo.

VIRTUS MOLA: De CAro (18′ st Pietanza), Lofoco, Cavone (37′ st Bellantuono), Samb, Loporchio (18′ st Toniazzi), De Bari, Cacucci, Di Cesare, Magistà (37′ st Starace), Dituri, Bottalico. All. Cirillo.

ARBITRO: Valente di Bari.

—

ATL. RACALE-GALLIPOLI 1-1

RETI: 16′ st Miggiano (R), 47′ st Prete (G)

ATL. RACALE: Colazo, De Vito (44′ st Abatelillo), Pennetta, Pirretti, Galan, CArdinale (44′ st My), Miggiano (32′ st Carrino), Perez, Ramirez, Barbero, Massimi. All. Sportillo.

GALLIPOLI: Silvestrini; Paglialunga, Alonso, Abbate, Tabares (38′ st Prete), Fernandes, Camacho (40′ st Minnella), Beitia, Diaz (17′ st Russo), Ginard, Avantaggiato. All. Salvadore.

ARBITRO: Simone di Molfetta.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Il Gallipoli strappa un punto in extremis ma il Racale deve mangiarsi le mani. Finisce 1-1 un derby che non regala grosse emozioni se non nel finale. Apre le danze al 13’ un destro di Miggiano, palla di un palmo oltre la traversa. Buon momento per il Gallipoli a metà frazione: al 21’ Diaz svetta su cross di Camacho ma spedisce largo; si fa vedere anche Ginard prima con una conclusione centrale, poi con un assist non raccolto da Diaz. Il Racale chiude in attacco con un calcio piazzato di Barbero che sfiora la traversa e con un bel fendente di Miggiano alto di poco. La ripresa si apre con un tiro cross di Massimi che Silvestrini alza in corner. Al 15’ si sblocca la parità: da sinistra Pirretti mette un cross radente per il mancino di Miggiano che, di prima intenzione, pesca l’angolino basso opposto. Il Gallipoli però non si scoraggia: Colazo alza in corner una perfida punizione di Tabares e poi si ripete su tiro da fuori di Avantaggiato. Alla mezzora doppio tentativo di Camacho senza esito. Finale concitato: ultimi secondi prima del recupero, Abatelillo prova un improbabile tiro da metà campo e Sportillo s’infuria per il possesso sprecato malamente. Errore fatale perché, nell’azione successiva, un guizzo di Prete, classe 2007, risolve una mischia in area racalina spedendo il pallone alle spalle di Colazo. I giallorossi festeggiano il punto conquistato all’ultimo secondo mentre per i locali ci sono solo rimpianti per aver gettato via una vittoria che sembrava ormai cosa fatta.

—

BRILLA CAMPI-UGENTO 2-0

RETI: 41′ pt Calò, 24′ st Marti

BRILLA CAMPI: Menendez, De Luca (35′ st Mossolini), Cucci, Milessi, Caravaglio, Layus, Calò, Flordelmundo (18′ st Filippi Filippi), Mariano (39′ st Cavaliere), MArti (28′ st Vapore), Dell’Atti. All. Calabuig.

UGENTO: Maggi, Marchionna, Aranda, Albin Gomez (14′ st Beceiro), Macias, Moran, Laena, Scarlino, Cordary (36′ st Samper), Rivadero, Boglic. All. Manco.

ARBITRO: Mongelli di lecce.

(US Ugento Calcio) – Sconfitta in trasferta per l’Ugento. Dopo tre risultati utili consecutivi in una settimana l’undici giallorosso frena il suo passo a Campi Salentina, in casa del Brilla. Uno stop pesante in un match dal peso specifico importante per il team ionico, che ha però ancora intatte le possibilità di raggiungere la salvezza diretta. Prima dell’inizio della partita, momento carico di emozione vera: le due squadre entrano in campo assieme a Jonas, bambino affetto da un grave problema di salute in aiuto del quale la società campiota del presidente Vinella ha iniziato una raccolta fondi. Nel riscaldamento pregara, intanto, l’Ugento perde capitan Martinez: al suo posto Andrea Manco sceglie Moran al centro della difesa.

Partono forte i locali, ritmo alto e pressione sui portatori di palla avversari. Al 12’il primo guizzo è di Milessi, sulla cui conclusione dai 20 metri Maggi si distende alla sua destra e manda in angolo. Col passare dei minuti l’Ugento cresce di personalità e qualità nel palleggio. Al minuto 25’ Boglic sfonda a sinistra e arrivato sul fondo crossa, il pallone arriva sul secondo palo dove a controllarlo è Marchionna che, invece di servire un compagno meglio piazzato in area di rigore, conclude verso la porta ma non trova il bersaglio grosso. La partita scorre via senza particolari sussulti, sul filo di un equilibrio sostanziale. Quasi improvviso arriva il vantaggio del Brilla. Corre il 41’ quando sugli sviluppi di un angolo dalla sinistra, la sfera attraversa tutta l’area ugentina: il pallone arriva a Calò che calcia forte da posizione molto defilata e trova la porta complice un’indecisione di Maggi. La prima frazione di gioco si chiude con la punizione dal limite di Boglic, conclusione mancina che non centra la porta.

La ripresa si apre con un guizzo del Brilla, che va al tiro già al 2’, pallone deviato in angolo da un difensore. L’Ugento risponde con Albin, il destro a giro dal vertice sinistro dell’area di rigore avversaria finisce Albin. Ancora il mediano maglia numero 4 lavora palla sulla medesima porzione di campo, sfera al centro dell’area, Cordary non riesce a trovare il guizzo vincente. Al 21’è ancora Ugento che arriva alla conclusione con il neo entrato Beceiro che non impensierisce Menendez. Passano tre minuti e il Brilla raddoppia e chiude sostanzialmente la pratica. Azione insistita sulla corsia mancina, pallone in area per Marti che lo lavora tra un paio di avversari, si gira e di destro trova il palo lontano. L’Ugento accusa il colpo, cerca l’azione che possa riaprire i giochi ma non trova lo spunto utile. Sul fronte opposto, Maggi impedisce il tris a Vapore. Finisce con la festa del Brilla, la testa dell’Ugento è già alla prossima partita.

Posticipato al 9 aprile il turno casalingo infrasettimanale con il Canosa, domenica prossima altra trasferta sul campo dell’Acquaviva.

—

CANOSA-TARANTO 0-0

CANOSA: Massari, Colella, Gomes, Lamacchia, Farinola, Manzo, Iagulli, Cafagna, Castro, Croce, Di Piazza (36′ st Lanzone). All. De Candia.

TARANTO: Mastrangelo, Hadziosmanovic, Konate, Guastamaccgia, Sansò (39′ st Labianca), Di Paolantonio (39′ st Derosa), Zampa (26′ st Marino), Vukoja, Loiodice, Losavio (43′ st Magalhaes), Russo. All. Danucci.

ARBITRO: Nazzicone di Ferrara.

—

A. TOMA MAGLIE-GALATINA 0-0

A. TOMA MAGLIE: Catelli, Tecci, Ongania, Galvez, Alfarano, Mutisi (22′ st Oltremarini), Martina, Diaz (34′ st Dell’Anna), Bah (15′ st Amato), Serafino, Ousfar (1′ st De Luca). All. Giuliatto.

GALATINA: Caroppo, Arnesano, Vigliotti, Valentini, Candido, Mengoli (23′ st Signore), Marzio, Portaccio (7′ st Gemma), Miglietta (7′ st Centonze), Macrì, Fane (10′ pt Karim, 28′ st Mora). All. Marino.

ARBITRO: Bruno di Lecce.