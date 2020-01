CALCIO A 5 – Non vedenti, inattesa sconfitta interna per l’Ascus Lecce contro il Liguria Calcio

Foto: l'Ascus Lecce in una foto d'archivio

Battuta d’arresto inaspettata per l’Ascus Lecce (calcio a 5 non vedenti assoluti) nella gara interna giocata domenica scorsa contro il Liguria Calcio. A decidere l’incontro è stata una sfortunata autorete di Leo Bortone intorno alla metà del secondo tempo. Sconfitta che è giunta al termine di una gara avara di emozioni anche se c’è da dirte che l’Ascus di mister Antonio Potenza non si è espressa sui suoi soliti livelli.

“Forse – dice il presidente Massimo Cervelli – il risultato più giusto era un pareggio, anche se i nostri avversari hanno giocato meglio di noi in mezzo al campo. Potevao e dovevamo fare di più. Siamo pronti a riscattarci domenica prossima, ancora in casa, contro il Quarto Tempo Firenze”.

La formazione leccese resta ferma a nove punti. In campo sono scesi Mattia Persano, Leo Bortone, Davide Dongiovanni, Antonio Capeto, Massimo Cervelli, Salvatore Peluso, Alessio Quarta (guida) e Giuseppe Maggiore, vice allenatore di mister Potenza.