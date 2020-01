MANDURIA – Grassi, il vice Cosma: “Il Brilla Campi non merita quella classifica. Noi pensiamo a vincere ogni domenica, senza fare calcoli…”

Il Manduria del presidente Elio Palmisano continua il suo straordinario campionato di Promozione, girone B. Domenica scorsa nella trasferta di Otranto contro la De Cagna Scorrano, i messapici sono stati diretti in panchina, per via dell’influenza che ha colpito mister Cosma, da Gabriele Grassi: “Sono molto contento della prestazione della mia squadra, siamo andati sotto di due reti per un rigore molto dubbio e per una disattenzione della nostra retroguardia, siamo riusciti ad accorciare le distanze sul finire del tempo e nel secondo tempo abbiamo dilagato dimostrando pazienza nel cercare la vittoria attraverso il gioco”.

Domenica prossima scontro contro il Brilla Campi, prima del riposo forzato: “La squadra di Patruno – continua Grassi – non merita questa situazione di classifica, nella precedente giornata ha vinto lo scontro salvezza contro il Carovigno e arriverà a Manduria per vincere e proverà a fare uno sgambetto al suo ex mister, dal canto nostro dobbiamo scendere in campo con lo stesso spirito di sempre, dobbiamo essere cattivi e propositivi allo stesso tempo per portare a casa la vittoria”.

Il Manduria, penalizzato di un punto, vede la vetta di classifica, occupata dall’Atletico Racale, distante cinque punti. I playoff sembrano essere ormai a portata di mano: “Sinceramente – conclude il secondo di mister Cosma – le prime due delle classe hanno delle rose costruite per vincere il campionato, noi stiamo disputando un torneo importante e ora dobbiamo crederci, dobbiamo pensare solo a vincere ogni domenica, non dobbiamo fare calcoli ma tutti insieme vogliamo regalare qualcosa d’importante ai nostri splendidi tifosi“.