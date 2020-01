BASKET – Carrozzina: sconfitta anche nel derby di Bari, periodo nero per la Lupiae Team Salento

Non è un buon momento per la Lupiae Team Salento, formazione di basket in carrozzina allenata da coach Calò, che, dopo la debacle di Reggio Calabria, esce sconfitta anche nel derby esterno contro l’HBari 2003 che si aggiudica la sfida, valida per la settima giornata d’andata del torneo di Serie B, per 52-48.

Inizio d’anno inaspettato per i salentini, che, nella loro ventennale storia, non hanno mai incassato due sconfitte consecutive. Classifica alla mano, la sconfitta di Bari allarga il numero delle pretendenti alla conquista dei primi due posti utili per accedere alla fase finale del campionato. In palio c’è un unico posto per la Serie A.

Ora alle porte ci sarà una lunga pausa (turno di riposo in campionato più il raduno per le nazionali). Un break che, senza dubbio, servirà agli atleti leccesi per recuperare le forze fisiche e mentali per poi provare a dare il massimo nella seconda e decisiva parte del campionato. Si ritornerà in campo domenica 9 febbraio nella trasferta di Palermo.

IL TABELLINO

HBARI 2003-LUPIAE TEAM SALENTO 52-48

HBari 2003: 26 punti: Abdelkualak; 12: Fasano E.; 4: Borin; 4: Donvito; 2: Todaro 2: Ngoran; Romito; Fasano P., Vitale, Lomagisto, Caputo, Covielli, Allenatore: Cassano

Lupiae Team Salento: 19 punti Caicedo; 11: Calò; 8: Longo; 6: Spedicato; 4: Bottazzo; Bozzicolonna, Dell’Orco, De Nuccio, De Giorgi, Carichino, Gioia e Guarascio. Allenatore Calò, vice allenatore: Bortone

Classifica del girone D



12 punti: Reggio Calabria Bic

8: HBari 2003 e Lupiae Team Salento

6: I Ragazzi di Panormus (Pa) e Boys Nova Salus (Montescaglioso -Mt-)

0: Cus Catania – Sportinsieme Barletta