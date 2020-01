LECCE – Ore calde sul fronte Acquah, il ritorno in Italia è ormai vicino

Quella giocata oggi contro il Sivasspor in coppa di Turchia, potrebbe essere di fatto l’ultima partita di Acquah con la maglia del Malatyaspor. Dopo un leggero rallentamento a cavallo tra lunedì e martedì, nelle ultime ore infatti la trattativa per portare l’ex Torino in Salento sembra essersi sbloccata in maniera definitiva, con il centrocampista che ora sembra vicinissimo a siglare il suo ritorno in Italia. La conferma di tutto ciò arriva anche dalla Turchia, con il Malatyasport che ha definito l’acquisto del centrocampista ormai ex Nizza Remi Walter, che di fatto dovrebbe colmare il vuoto che verrà lasciato dal ghanese.

Il classe 1992 arriverà a Lecce con la formula del prestito con diritto di riscatto, e già nella giornata di domani potrebbe svolgere le visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà al suo nuovo club fino al mese di giugno. Da non escludere una convocazione già per il match di domenica, che vedrà impegnato nell’ostica trasferta di Verona contro l’Hellas.