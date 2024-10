AMATORI – Parte il 20° torneo Aics Over 40 Lecce: le squadre partecipanti e le partite della 1ª giornata

Parte domani il 20° campionato amatori Aics Lecce Over 40 2024/25. Sono 13 le formazioni ai nastri di partenza: Coluccia Cutrofiano, City Gas Revolution, Alixias, Amatori Galatone Romidò, Salento Over Seclì, Amatori Salve/Morciano, Ruffano, Academia de amatori, Atletico Ascla Tiggiano, Pol. Uxentum, Pedone Veicoli Alessano, Amici del Capo, FC Galatone.

Il programma della prima giornata:

sab.19/10 h 15: Coluccia Cutrofiano-City Gas Revolution, Salento Over Seclì-Amatori Salve/Morciano; h 17: Alixias-Amatori Galatone Romidò; h 17.30: Ruffano-Academia de Amatori;

dom. 20/10 h 10: Atletico Ascla Tiggiano-Pol. Uxentum;

lun. 21/10 h 20.30: Pedone Veicoli Alessano-Amici del Capo.

Riposa: FC Galatone.

La nota degli organizzatori: “Siamo ormai alle porte dell’inizio del XX campionato provinciale Aics Lecce. Il presidente provinciale Vito Pagano, il responsabile settore calcio Mauro Mangia e tutto il comitato organizzatore vuole fare un grosso in bocca al lipo a tutte le squadre partecipanti, sperando sia un campionato all’insegna del fairplay e del rispetto delle regole. A tal proposito, come sempre l’Aics provinciale è al fianco di chi intende lo sport come un momento di aggregazione sociale”.