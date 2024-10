LECCE – Banda ritorna in gruppo. Al Via del Mare non ci sarà Pongracic

Rientrati gli ultimi due nazionali sparsi per l’Africa, ossia Lassama Coulibaly e Hamza Rafia, il Lecce oggi ha lavorato con tutti gli effettivi a disposizione, al netto dei soliti infortunati di lungo corso come Kevin Bonifazi e di chi, da diversi giorni (settimane) sta lavorando a parte come Medon Berisha, Rares Burnete, Luis Hasa e, ultimo della lista, Filip Marchwinski.

La notizia positiva di oggi è il ritorno in gruppo di Lameck Banda. Sarà decisiva, quindi, per una sua eventuale convocazione per Lecce-Fiorentina, la rifinitura di domani pomeriggio, sul green dell’Acaya. Tra le fila della Fiorentina non sarà al Via del Mare Marin Pongracic, fermato da diverse settimane da un infortunio muscolare.