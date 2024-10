LECCE – Sticchi Damiani: “Contro la Fiorentina vorrei vedere una squadra carica ma serena. Fiducia in questo gruppo”

“Il rinnovo per Berisha e Dorgu? Un messaggio chiaro che il club ha voluto dare sul suo modo di operare”. Così il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, in un’intervista esclusiva al Nuovo Quotidiano di Puglia, di cui riportiamo qualche passaggio. “I nostri giovani talenti vengono blindati e gratificati secondo un graduale processo di crescita. Un timing perfetto di Corvino che è stato bravo a chiudere due rinnovi per nulla scontati, spero che i ragazzi ricambino la fiducia con prestazioni sempre crescenti”.

CAPITOLO LECCE – “La squadra sta bene, si è allenata duramente in questi giorni e stiamo recuperano progressivamente anche gli infortunati. Corvino e Trinchera mi parlano di un gruppo che lavora molto seriamente e di un mister che sta curando con scrupolosità ogni aspetto fisico e tattico, insieme al suo staff. I nazionali? Averne circa dieci ci dà tantissimo orgoglio, numeri impensabili fino a pochi anni fa. Inevitabilmente un prezzo si paga con viaggi, trasferte e partite ravvicinate, speriamo di recuperare in termini di entusiasmo. Con la Fiorentina vorrei vedere una squadra carica, motivata ma serena, non serve strafare. Per me abbiamo una buona squadra, competitiva in tutti i reparti e un allenatore competente. L’esperienza e la lucidità di Corvino e Trinchera sono preziose, ho tanta fiducia in questo gruppo e mi piace ribadirlo con convinzione, soprattutto quando qualcosa gira storto”.