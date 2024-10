TERZA CATEGORIA/Lecce – Il calendario della prima giornata 2024/25

Sta per partire il campionato di Terza Categoria Lecce. Lunedì prossimo, 21 ottobre, alle 19.30, presso la Sala Meeting della Masseria Tagliatelle a Lecce, si terrà una riunione preliminare delle società che prendono parte al torneo, insieme al presidente Lnd Puglia Vito Tisci e ad altri rappresentanti federali.

Saranno anche assegnate le targhe della Coppa Disciplina dello scorso anno per i settori giovanili. Ossia:

Under 17 I fase: Novoli Calcio

Under 16 I Fase: Salesiani Lecce

Under 14 I Fase: Nardò

Under 15 I Fase: Nardò, Novoli, Sporting Club Lecce

Under 17 II Fase: Salentum Lecce

Under 15 II Fase: Futura Monteroni

Under 14 II Fase: Leverano, Novoli

Under 16 II Fase: Kick Off Academy

Questa, intanto, la prima giornata del campionato di Terza Categoria Lecce (27 ottobre ore 14.30):

Armando Picchi Specchia-Olympique Soccer

Calimera-Andrano Castiglione (a Melpignano)

Castrignano-Lizzanello

CD Melissano-Seclì (a Taviano)

Club Salento Lecce-Pol. Martius (a Lequile)

Sannicola-Soccer Guagnano

Virtus Collepasso-Atl. Salve

I calendari completi saranno presentati in occasione della riunione di lunedì prossimo.