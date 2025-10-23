Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

AMATORI – Acli Over 30 e Acli Over 40 Lecce: risultati 1ª giornata, classifica, prossimo turno

AMATORI Gio. 23.10.2025, 10:00

ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE A
GIORNATA 1

Le.Ca. Racale-Parabita City 4-3
NT San Cassiano-Gi.Al. Galatina 0-1
Matino Sportiva-Palmariggi 1-0
GS Castiglione-Marco Tunno Maglie 3-7
Scorrano-Grifoni Soleto 3-1

CLASSIFICA

Marco Tunno Maglie 3
Scorrano 3
Le.Ca. Racale 3
Gi.Al. Galatina 3
Matino Sportiva 3
Palmariggi 0
NT San Cassiano 0
Parabita City 0
Grifoni Soleto 0
GS Castiglione 0

PROSSIMO TURNO
GIORNATA 2

Grifoni Soleto-NT San Cassiano 25.10 h 15
Gi.Al. Galatina-GS Castiglione 25.10 h 15
Scorrano-Palmariggi 27.10 h 20.30
Marco Tunno Maglie-Le.Ca. Racale 27.10 h 20.30
Parabita City-Matino Sportiva 27.10 h 20.30

CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)

2 RETI: V. Barbieri (GS Castiglione), G. Cretì (Parabita City), M. De Donno (MT Maglie), A. Urso (MT Maglie)

ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE B
GIORNATA 1

Ascla Atl. Tiggiano-Rudianus 3-1
Alliste-Ugento 0-1
Acas Salve-Pedone C. Salento 3-1
Capo di Leuca-Rossoblù Tricase 2-0
GAC Taurisano-Presicce Acquarica n.d. (terreno impraticabile)

CLASSIFICA

Ascla Atl. Tiggiano 3
Acas Salve 3
Capo di Leuca 3
Ugento 3
Alliste 0
Rossoblù Tricase 0
Pedone C. Salento 0
Rudianus 0
GAC Taurisano 0
Presicce Acquarica 0

PROSSIMO TURNO
GIORNATA 2

Ugento-Pedone C. Salento 24.10 h 20.30
GAC Taurisano-ACAS Salve 24.10 h 20.30
Presicce Acquarica-Capo di Leuca 25.10 h 15
Rossoblù Tricase-Ascla Atl. Tiggiano 25.10 h 15
Rudianus-Alliste 27.10 h 20.30

CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)

UNA RETE: V. Angelini, A. Calabrese, A. Ciardo (ACAS Salve), F. Caracciolo, E. Cassiano (Capo di Leuca), M. Magassa, A. Mariano, A. Nicolì (Ascla Tiggiano), M. Ponzetta )Ugento), M. Rubino (Rudianus), D. Russo (Pedone C. Salento)

ACLI OVER 40 2025/26
GIORNATA 1

Real Collepasso-Lucugnano 2-2
C.D. Otranto-Matino Sportiva 4-0
Galatone-Cannole 2-4
Supporters Casarano-V. Casarano 1-10
Casaranese-Spongano 4-0
Amici Muro Leccese-Sp. Sanarica 1-1

Riposa FC Casarano

CLASSIFICA

V. Casarano 3
C.D. Otranto 3
Casaranese 3
Cannole 3
Lucugnano 1
Real Collepasso 1
Sp. Sanarica 1
Amici Muro Leccese 1
Galatone 0
Spongano 0
Matino Sportiva 0
Supporters Casarano 0
FC Casarano 0

PROSSIMO TURNO
GIORNATA 2

V. Casarano-Galatone 25.10 h 15
Cannole-Amici Muro Leccese 25.10 h 15
Spongano-FC Casarano 25.10 h 15
Sp. Sanarica-Casaranese 25.10 h 15
Matino Sportiva-Supporters Casarano 26.10 h 10
Lucugnano-C.D. Otranto 27.10 h 20.30

Riposa Real Collepasso

CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)

4 RETI: F. Pisanello (V. Casarano);

3 RETI: A. Dhimaj (C.D. Otranto)

2 RETI: D. Marrocco (Cannole), T. Parrotto (Casaranese), G. Pino (V. Casarano)

