AMATORI – Acli Over 30 e Acli Over 40 Lecce: risultati 1ª giornata, classifica, prossimo turno
ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE A
GIORNATA 1
Le.Ca. Racale-Parabita City 4-3
NT San Cassiano-Gi.Al. Galatina 0-1
Matino Sportiva-Palmariggi 1-0
GS Castiglione-Marco Tunno Maglie 3-7
Scorrano-Grifoni Soleto 3-1
CLASSIFICA
Marco Tunno Maglie 3
Scorrano 3
Le.Ca. Racale 3
Gi.Al. Galatina 3
Matino Sportiva 3
Palmariggi 0
NT San Cassiano 0
Parabita City 0
Grifoni Soleto 0
GS Castiglione 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 2
Grifoni Soleto-NT San Cassiano 25.10 h 15
Gi.Al. Galatina-GS Castiglione 25.10 h 15
Scorrano-Palmariggi 27.10 h 20.30
Marco Tunno Maglie-Le.Ca. Racale 27.10 h 20.30
Parabita City-Matino Sportiva 27.10 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
2 RETI: V. Barbieri (GS Castiglione), G. Cretì (Parabita City), M. De Donno (MT Maglie), A. Urso (MT Maglie)
—
ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE B
GIORNATA 1
Ascla Atl. Tiggiano-Rudianus 3-1
Alliste-Ugento 0-1
Acas Salve-Pedone C. Salento 3-1
Capo di Leuca-Rossoblù Tricase 2-0
GAC Taurisano-Presicce Acquarica n.d. (terreno impraticabile)
CLASSIFICA
Ascla Atl. Tiggiano 3
Acas Salve 3
Capo di Leuca 3
Ugento 3
Alliste 0
Rossoblù Tricase 0
Pedone C. Salento 0
Rudianus 0
GAC Taurisano 0
Presicce Acquarica 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 2
Ugento-Pedone C. Salento 24.10 h 20.30
GAC Taurisano-ACAS Salve 24.10 h 20.30
Presicce Acquarica-Capo di Leuca 25.10 h 15
Rossoblù Tricase-Ascla Atl. Tiggiano 25.10 h 15
Rudianus-Alliste 27.10 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
UNA RETE: V. Angelini, A. Calabrese, A. Ciardo (ACAS Salve), F. Caracciolo, E. Cassiano (Capo di Leuca), M. Magassa, A. Mariano, A. Nicolì (Ascla Tiggiano), M. Ponzetta )Ugento), M. Rubino (Rudianus), D. Russo (Pedone C. Salento)
—
ACLI OVER 40 2025/26
GIORNATA 1
Real Collepasso-Lucugnano 2-2
C.D. Otranto-Matino Sportiva 4-0
Galatone-Cannole 2-4
Supporters Casarano-V. Casarano 1-10
Casaranese-Spongano 4-0
Amici Muro Leccese-Sp. Sanarica 1-1
Riposa FC Casarano
CLASSIFICA
V. Casarano 3
C.D. Otranto 3
Casaranese 3
Cannole 3
Lucugnano 1
Real Collepasso 1
Sp. Sanarica 1
Amici Muro Leccese 1
Galatone 0
Spongano 0
Matino Sportiva 0
Supporters Casarano 0
FC Casarano 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 2
V. Casarano-Galatone 25.10 h 15
Cannole-Amici Muro Leccese 25.10 h 15
Spongano-FC Casarano 25.10 h 15
Sp. Sanarica-Casaranese 25.10 h 15
Matino Sportiva-Supporters Casarano 26.10 h 10
Lucugnano-C.D. Otranto 27.10 h 20.30
Riposa Real Collepasso
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
4 RETI: F. Pisanello (V. Casarano);
3 RETI: A. Dhimaj (C.D. Otranto)
2 RETI: D. Marrocco (Cannole), T. Parrotto (Casaranese), G. Pino (V. Casarano)