L’azienda salentina Eleven Sport scelta come partner strategico dell’Università del Salento

L’azienda Eleven Sport è stata riconosciuta formalmente “partner strategico” dell’Università del Salento. Il centro sportivo Eleven Sport Academy, con sede a Presicce in via Salvo D’Acquisto, diventa punto di riferimento per le attività di orientamento, indirizzo e placement internazionale nel Corso di Laurea triennale di Diritto e Management dello Sport, attivato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche.

“Onorati che l’Università abbia dato particolare importanza al lavoro internazionale di Eleven, in Australia e Nuova Zelanda, che potrebbe creare opportunità eccezionali per gli studenti dell’Università del Salento. Sono molto orgogliosa della collaborazione con questa Università – afferma la Dott.ssa Lucia Ponzo, CEO di Eleven – in quanto mi sono laureata in questo prestigioso Ateneo che mi ha formata in maniera eccellente, pronta per il mondo del lavoro. Sono certa che questa partnership porterà grande lustro alla mia azienda che lavora con atleti e manager sportivi internazionali dal 2015. Contribuire agli importanti obiettivi internazionali di questo Dipartimento accademico è una grande soddisfazione soprattutto perché il Corso di Laurea in Diritto e Management dello Sport è un UNICUM nel panorama nazionale, fortemente innovativo in quanto consente agli atleti la doppia carriera, accademica e sportiva, con particolari agevolazioni e la didattica in e-learning. Questo corso di Laurea non potrà che diventare punto di riferimento per i nostri atleti provenienti da Australia, Nuova Zelanda e da altri paesi europei. Ringrazio il Direttore di Dipartimento, Professore Luigi Melica, il Presidente del Corso di Laurea Professore Attilio Pisanò e il magnifico Rettore Fabio Pollice”.

“Per il Corso di Laurea in Diritto e Management dello Sport la collaborazione con Eleven Sport Academy è davvero strategica -aggiunge il Prof. Attilio Pisanò – non solo perché il Corso di Laurea intende coniugare la formazione scientifica con la prospettiva professionale e imprenditoriale, ma anche perché l’offerta formativa di Diritto e Management dello Sport si rivolge anche ad atleti, sportivi interessati a fare della loro passione una vera e propria professione”.

“L’Università del Salento – aggiunge il Prof. Luigi Melica – è all’avanguardia nei servizi erogati per gli studenti atleti, grazie ad un regolamento specifico che prevede la ‘doppia carriera’ per gli atleti, con possibilità di seguire da remoto le lezioni, di avere un tutor specifico, di vedere riconosciuti crediti formativi e di poter accedere ad appelli straordinari”. “In quest’ottica -conclude il Prof. Pisanò– avere la possibilità di una vetrina internazionale, grazie proprio alla collaborazione con Eleven Sport Academy rappresenta un’opportunità unica”.

(fonte Comunicato stampa)