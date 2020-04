CRONACA – ‘Cura Italia’, ecco le disposizioni ministeriali per il bonus ai collaboratori sportivi

È stato emanato oggi il Decreto contenente le disposizioni, riservate ai collaboratori sportivi, per ottenere l’indennità di 600 euro prevista dal Dl Cura Italia, elaborato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, insieme al Ministero per le Politiche giovanili e lo Sport.

Potranno richiedere il benefit i titolari di rapporti di collaborazione con società e associazioni sportive in essere al 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, con priorità per i collaboratori che, nell’anno 2019, non hanno percepito compensi superiori a diecimila euro. Il bonus non è cumulabile con altre misure simili, previste per l’emergenza Coronavirus, o col Reddito di Cittadinanza per il mese di marzo.

Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma che sarà attiva sul sito sportesalute.eu a partire da domani, 7 aprile, dalle ore 14.

Per tutte le info, leggi QUI