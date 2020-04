LECCE – Giallorossi al fianco del territorio anche nell’emergenza. Donati tre respiratori al Dea

Il Lecce non dimentica il suo territorio, soprattutto in una situazione di emergenza sanitaria come quella attuale. I calciatori, lo staff tecnico e sanitario della prima squadra hanno voluto contribuire attivamente alla lotta contro il Covid-19, donando tre respiratori-ventilatori polmonari per terapia semi-intensiva al Dea.

Questa mattina, presso il nuovo Dipartimento di emergenza ed accettazione del presidio ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce, Mancosu e Lucioni hanno consegnato i tre ventilatori polmonari nelle mani del direttore generale dell’Asl di Lecce, dott. Rodolfo Rollo, e del primario del Dipartimento di anestesia e rianimazione, dott. Giuseppe Pulito. “Un piccolo gesto da parte nostra per manifestarvi gratitudine e vicinanza in questo momento difficile” questo il messaggio che ha accompagnato il nobile gesto.