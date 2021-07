ARBITRI – Nuovi vertici regionali: Favia è il presidente. Scelto anche il salentino Panarese

Cambio profondo nell’organigramma degli arbitri pugliesi. Il presidente nazionale Aia, Alfredo Trentalange, nei giorni scorsi ha scelto i nuovi vertici dei fischietti regionali.

Arrivano forze fresche e giovani sotto la guida del nuovo presidente del Comitato arbitri Puglia, Nicola Favia, ex presidente della sezione Aia di Bari.

Favia, con sé, ha voluto un solo leccese, uno dei più giovani dirigenti arbitrali a livello nazionale e regionale che l’Aia ha nominato in questa estate: Riccardo Panarese, ex fischietto di Serie C, con oltre 60 gare dirette in Lega Pro nella sua carriera.

Da qualche anno, Panarese è osservatore dei giovani arbitri salentini e, con questa nomina, fa il salto a livello dirigenziale come unico esponente dell’Aia Lecce nominato in una Commissione arbitri nazionale o regionale. E proprio dei più giovani si occuperà Panarese che ha ricevuto la delega di lavoro alla Prima Categoria, designando, quindi, gli arbitri che, in futuro, saranno immessi nelle categorie regionali e nazionali superiori.

Favia ha salutato con gioia questa nomina, rivolgendo un pensiero all’amico Daniele De Santis, ucciso, insieme alla sua ragazza, nel mese di settembre scorso.