BASKET A2/m – ‘Andrea Pasca’ Nardò cala un tris: firmano Fallucca, Jerkovic e La Torre

L‘”Andrea Pasca Nardò” basket continua, a pieno ritmo, nella costruzione del roster 2021-22 che sarà impegnato in Serie A2.

Gli ultimi arrivi sono quelli di Matteo Fallucca, Mihajlo Jerkovic e Andrea La Torre.

Fallucca, guardia/ala classe 1993, 196 cm x 92 kg, arriva dall’esperienza di Cento in A2 e vanta un 40% dalla distanza. Ha giocato anche con Matera in A2, Barcellona, Reggio Calabria, Chieti e Forlì.

Jerkovic è un’ala, di origine serba, alto 201 cm e classe 1999; è cresciuto nella Reyer Venezia (esordendo anche in A) per poi giocare con le casacche di Udine, Cremona e Dubrava Furnir (prima lega della Croazia).

La Torre, ala classe 1997, 202 cm d’altrzza, si è formato, cestisticamente, tra la Stella Azzurra e l’Olimpia Milano, con esperienze anche a Veroli, Treviso, Udine, Rieti e Cantù (nel massimo campionato italiano, militandoci per tre stagioni e giocando da capitano le ultime due, con Marco Gandini come allenatore in seconda).