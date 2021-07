FEMMINILE – Il Lecce Women rinforza la difesa: ingaggiata una calciatrice polacca

Il Lecce Women acquisisce le prestazioni della calciatrice polacca Kasia Zawadzka, classe 2001, difensore. La neo giallorossa vive negli Stati Uniti con la famiglia ed è reduce dall’esperienza col Westchester United Fc.

“L’abbiamo seguita a lungo nel campionato statunitense, la ragazza si è distinta per personalità e qualità. Appena si è presentata l’occasione di ingaggiarla l’abbiamo colta al volo grazie anche all’ottimo lavoro svolto dall’agenzia internazionale Mad Sports Management nella persona di Antonio Corrado. Siamo certi di avere assicurato alla squadra un elemento di grande valore“, il commento di Vera Indino, allenatrice del Lecce Women.

Non nasconde la sua gioia per il trasferimento nel Salento la diretta interessata, la ventenne Zawadzka. “Mi sento veramente fortunata e felice di essere una nuova calciatrice del Lecce e di poter continuare a fare ciò che ho sempre amato. Niente di tutto questo sarebbe potuto accadere se non fosse stato per i miei genitori, che si sono sacrificati così tanto per me in questi anni, e posso finalmente dire che il loro duro lavoro è stato ripagato.Voglio inoltre ringraziare le persone che ho incontrato lungo la via, in particolare Daniele di Mad Sports Management e Coach Antonio e Michael Corrado del Westchester United FC, che hanno creduto in me sin dall’inizio. Devo a questi fantastici individui la mia crescita calcistica presente e futura. Sono impaziente di iniziare un’esperienza diversa ma molto eccitante e di dimostrare cosa posso fare in questa stagione con il Lecce Women. Credo che questa sia l’opportunità perfetta per me e non vedo l’ora di vedere ciò che il futuro ci riserverà”.