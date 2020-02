VOLLEY – Weekend perfetto per il Galatone: i maschietti alle semifinali di Coppa Puglia, le femminucce stendono il Tricase

Week-end pallavolistico che non delude gli appassionati del Volley Galatone. Esiti positivi per entrambe le prime squadre del sodalizio del presidente Giuseppe Giuri, con la compagine di Serie C maschile che stacca il pass per le semifinali di Coppa Puglia battendo per 3 a 0 il Cuor Di Puglia Castellana, e il roster di Seconda Divisione Femminile che inanella in quinto successo di fila e si accomoda al primo posto in classifica del girone B del torneo provinciale.

Netto successo quello degli uomini di mister Rudy Alemanno, che arrivano ai quarti della competizione forti del secondo posto in classifica fatto maturare finora dai risultati in Serie C maschile. Partita ostica quella affrontata contro una formazione giovane e agguerrita: “Prova di maturità – commenta il tecnico neretino – contro una squadra forte e con una buona organizzazione di gioco. Nei primi due parziali siamo stati sotto di tre-quattro punti ma siamo stati bravi a gestire i momenti, con pazienza e consapevolezza. Unica nota stonata il fondamentale della battuta, che oggi è stato molto falloso e poco prolifico: di contro abbiamo avuto un cambio palla molto fluido con una distribuzione precisa ed equilibrata”.

I parziali di 25-22, 26-24 e 25-16 regalano così alla Camer Gas & Power l’accesso alla final four del prossimo 11 aprile, con i ragazzi di Alemanno che in semifinale incontreranno la compagine di Taviano, inserita nel girone A. Riparte domenica prossima, invece, il Campionato: sulla strada del sestetto del dg Papa il match in trasferta sul campo del Cutrofiano, di cui il tecnico dei bianco-verdi non si fida. “La prossima partita dovremo affrontarla con la massima concentrazione, visto che ci aspetta un turno, a Cutrofiano, difficile: basti pensare alle squadre che hanno perso su quel campo.Voglio che il gruppo continui ad allenarsi con qualità, dobbiamo alzare ulteriormente l’asticella”.

Una vittoria preziosa e sudata, sabato sera invece, per la Edil Perticari Galatone in Seconda Divisione Femminile, guidata dal tecnico Danilo Porco. Con il successo ottenuto tra le mura amiche sulla Arcobaleno Virtus Tricase, le ragazze bianco-verdi si godono il primo posto in classifica a 14 punti, da sole, con una lunghezza di vantaggio su Alliste (battuta alla prima giornata) e Copertino (avversaria di capitan Calò e compagne tra due settimane). Le padrone di casa regalano il primo set alle ospiti (18-25) ma poi si prendono tutta la posta in palio imponendosi negli altri tre parziali sul 25-20, 25-18 e 25-11, festeggiando così il quinto successo su cinque gare disputate.

“A volte alterniamo momenti di buon gioco a frazioni in cui anche le cose semplici diventano difficili – constata il tecnico calabrese – ma stiamo lavorando in palestra per perseguire una maggior coesione del gruppo e soprattutto quella costanza di rendimento e di lucidità mentale che ci permetta di fare il salto di qualità che occorre per tenere il passo delle prime in classifica. Ad oggi navighiamo nelle posizioni di vertice e ritengo che questa squadra abbia ancora ottimi margini di crescita”: il roster rosa sarà nuovamente in campo sabato 8, alle 16:30, sul terreno del San Cassiano, ad oggi fanalino di coda della classifica.

