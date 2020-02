VOLLEY D/m – Coppa Puglia, la Showy Boys supera lo scoglio Cassano e approda alle final four

I ragazzi “terribili” della Showy Boys Volley Galatina battono il Volley Cassano nei quarti di finale e conquistano l’accesso alla final four di Coppa Puglia di serie D. Dopo essersi laureati campioni d’inverno, in virtù del primo posto in classifica al termine del girone di andata della regular season, i bianco-verdi ottengono un prestigioso risultato con la possibilità di disputare, il prossimo 11 aprile, la final four assieme a Falchi Ugento Beach, New Mater Castellana e Terlizzi. Sarà proprio quest’ultima, la squadra che i galatinesi dovranno affrontare in semifinale.

Per raggiungere la final four, determinante è stata la vittoria della Showy Boys nella sfida unica di domenica scorsa, al PalaPanico di Galatina, contro il Volley Cassano. Un 3-1 che ha premiato la grande determinazione dei ragazzi allenati da Gianluca Nuzzo che, avanti nel primo set, hanno permesso al team barese di tornare in gara e fare suo il parziale con il punteggio di 23-25. Dal rientro in campo per il secondo game, però, è tutta un’altra partita. Il rimbrotto in panchina di mister Nuzzo ricorda ai giovani atleti galatinesi l’importanza della posta in palio e sortisce l’effetto sperato perché la Showy Boys diventa praticamente padrona del campo. Nei tre successivi set, i padroni di casa giocano con scioltezza e non sono sufficienti i ripetuti cambi chiamati dal tecnico Masiello per dare equilibrio ad un Cassano incapace di reagire. Per i bianco-verdi, bene il servizio e l’attacco da posto 2 e 4, mentre da registrare il gioco a muro che non si è reso efficace come nelle gare di campionato. Questi i risultati degli altri set: 25-13, 25-18, 25-12.

Una bella vittoria, comunque, in una partita che valeva tutto in chiave qualificazione. Un successo che premia la Showy Boys per l’impegno ed i sacrifici che questo gruppo di giovani sta mettendo in campo sin dalla scorsa estate. Soddisfazione anche tra i tanti tifosi che hanno accompagnato la squadra verso questo nuovo risultato sportivo che si aggiunge a quelli già positivi che gli allievi bianco-verdi stanno ottenendo nella regular season.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA