VOLLEY A2/f – Roma implacabile, Cutrofiano torna con niente in mano dalla Capitale

Ancora una sconfitta per il Cuore di Mamma Volley Cutrofiano, nettamente battuto a Roma in tre set. La squadra capitolina, una delle più accreditate per il salto di categoria, si è imposta in un’ora e un quarto col punteggio di 25-18, 25-17, 25-22. Le Pantere, nella Pool Promozione, restano ferme a quota 38 e nel prossimo turno salvo rinvii, dovrebbero ospitare il Mondovì, leader della classifica.

IL TABELLINO

ACQUA & SAPONE ROMA 3

CUORE DI MAMMA VOLLEY CUTROFIANO 0

(25-18, 25-17, 25-22 – 1h15′)

ROMA: Adelusi 1, Finizio (L) ne, Bucci ne, Purashaj, Spirito (L), Guiducci 2, Consoli, Papa 14, Giugovaz ne, Arciprete 8, Cogliandro 2, Rebora 10, Decortes 15, Diop 3. Coach: Cristofani.

CUTROFIANO: Ferrara (L), Tarantino ne, Avenia, Panucci, Quarchioni 3, M’Bra 9, Castaneda 17, Menghi 4, Rizzieri 1, Salviato, Morciano, Caneva 9, Gorgoni ne. Coach: Carratù.

Errori in battuta: Roma 5, Cutrofiano 8; Ace: Roma 5, Cutrofiano 2; Muri vincenti: Roma 5, Cutrofiano 8.

(foto: archivio ©SalentoSport/Coribello)

