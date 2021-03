VOLLEY B/m – Casarano, in meno di un’ora è archiviata la pratica Matervolley Castellana

Chiusura di prima fase con netta vittoria per la Leo Shoes Volley Casarano che, a Castellana Grotte, s’impone con un eloquente 3-0 sui giovani della Matervolley Castellana.

I ragazzi di mister Fabrizio Licchelli avevano l’obbligo di centrare il successo in quest’ultima sfida e hanno rispettato i pronostici della vigilia portando via dalla terra barese tre punti preziosi che permettono alla Leo Shoes Casarano di chiudere la prima fase al secondo posto in classifica a quota 25 punti.

Il match è stato sempre saldamente nelle mani di Muscarà e compagni che sono scesi in campo ben concentrati e determinati per conquistare l’intera posta in palio.

In meno di un’ora i rossazzurri si sono trovati avanti per due set a zero (25-16, 25-18), facendo trovare spazio nel corso dei parziali anche ad un ottimo Federico Fortunato chiamato in causa dalla panchina.

Il terzo set scivola via abbastanza facilmente tanto da permettere al coach rossazzurro di stravolge la formazione in campo, dando spazio a diversi giovani: nelle fasi finali cala pericolosamente la concentrazione tra gli ospiti che si complicano la vita, rimettendo in corsa la formazione avversaria che sembrava ormai alle corde. Ai vantaggi a spuntarla sono comunque i rossoazzurri che chiudono la contesa in proprio favore (28-26).

Va in archivio così la prima fase e la Loi Shoes Casarano è pronta a tuffarsi nella seconda fase in attesa che la Federazione possa ufficializzare tempi e modalità di svolgimento.

Il programma della decima di ritorno: Leverano-Turi rinviata, Galatone-Taviano (ore 17.30), Matervolley-Casarano 0-3.

Classifica provvisoria: Leverano 26 – Casarano 25 – Taviano 13 – Turi 11 – Galatone 7 – Matervolley 2.