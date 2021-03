FEMMINILE – Sulla strada del Lecce Women c’è l’insidioso ostacolo Palermo

Dopo lo scivolone di domenica scorsa, in casa contro la Ternana, che ha interrotto una serie di otto risultati utili consecutivi, ritorna in campo nel pomeriggio il Lecce Women, attesa dalla trasferta di Carini contro il Palermo (ore 15). Dirigerà la sfida il signor Papagno di Roma 2.

Le rosanero sono uno scomodo cliente: occupano, attualmente, il secondo posto in classifica, a pari merito col Chieti (25 punti in 11 gare) e sono ad un punto dalla capolista Res Women. Le salentine, dal canto loro, inseguono proprio la coppia Chieti-Palermo a quattro punti di distanza.

All’andata, a Collepasso, s’imposero le siciliane per 2-0. Fu l’ultima gara prima dello stop autunnale alle competizioni sportive. Quest’oggi, D’Amico e compagne non avranno il supporto, dalla panchina, della loro guida tecnica, Vera Indino, squalificata per un turno per l’espulsione subita contro la Ternana.

Il programma della 13esima giornata: Apulia Trani-Res Women, Chieti-Sant’Egidio, Formello-Perscara, Palermo-Women Lecce, Ternana-Monreale.

(foto: archivio, ©SalentoSport/Coribello)