VOLLEY – Stagione congelata ma ci sono tante belle novità in arrivo per i Falchi Ugento Beach

Stagione “congelata”, ma con tante novità già pronte. Appena la situazione legatasi, la Falchi Ugento Beach tornerà incon diverse novità. Fra queste la più importante riguardadi(ex), sancita dal Comitato regionalein virtù del secondo posto in classifica conquistato nella stagione 2019/2020 (prima del lockdown): qui un doverosova al gruppo diche con spirito di sacrificio, cuore e grinta a ottenuto quel risultato, insieme allache si sarebbe dovuta svolgere proprio nella nostra città.

Altra novità è la partecipazione (per la prima volta nella storia della società) al campionato regionale di Secondo Livello (ex serie D) femminile: qui i Falchi si presenteranno con la formazione nata dalla fusione tra la stessa società ugentina e la New Lady Volley Castrignano della presidente Maria Assunta Morello. A guidare le squadre maschile di serie C e femminile di serie D il confermatissimo mister Valentino Donadeo (che ben si è comportato nella stagione passata), che guiderà anche l’Under 19 maschile.

Il neo tecnico prof. Piero Vignes allenerà invece l’Under 17/15 e la Prima Divisione provinciale maschile; mentre il settore minivolley e centri Cas è stato affidato al prof Antonio Mastria. Giovanili e Mamanet altri punti di forza. Di comune accordo con il capo tecnico Donadeo abbiamo deciso di inserire alcuni falchetti classe 2003-2005 in prima squadra, una decisione con cui la società ugentina intende sottolineare la propria attenzione nei confronti del settore giovanile. E poi c’è il gruppo Mamanet, che anche per questa stagione proseguirà le sue attività sotto la guida di Giuseppina De Nigris (di Casarano): la squadra, formatasi a inizio 2019, è formata da donne over 30 che si ritrovano in campo per condividere momenti di sport, socialità e sano divertimento.