LIVE! LECCE-PESCARA, il tabellino

LE PAGELLE DI LECCE-PESCARA Gabriel voto 7: spettatore non pagante per tre quarti di gara, ma quando il Pescara entra in azione, il portierone brasiliano diventa ancora una volta decisivo. Prima sbatte la porta in faccia a Vokic con un intervento plastico, poi è bravo ad andare velocemente a terra sulla deviazione fortuita di Meccariello,…