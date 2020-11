GALLIPOLI – Pres. Vella: “La Federazione fissi una data per la ripresa. Sponsor? Godiamo di stima, non mancherà il sostegno”

Dopo una fase di stop forzato a causa delle ormai note vicende che avevano colpito la società giallorossa, il Gallipoli, nell’ultima uscita stagionale, era riuscito ad imporsi in casa della Deghi con un secco 0-2, risultato che aveva di fatto lanciato la formazione guidata da mister Antonio Toma dopo una fase travagliata. Il nuovo Dpcm ha nuovamente bloccato Manisi e compagni, che ad oggi restano in attesa di novità da parte dei vertici societari, come spiegato in esclusiva dalla presidentessa Paola Vella.

LA D PROSEGUE – “Ritengo la decisione di far proseguire la D, relativamente giusta. Capisco il giro d’affari e tutto ciò che gravita intorno alla quarta serie nazionale, ma tutte le categorie, soprattutto quelle a livello regionale, andrebbero sostenute”.

QUESTIONE ALLENAMENTI – “Per ora abbiamo preso tempo, sospendere non è proprio il termine esatto. Attenderemo qualche giorno per capire in che direzione si sta andando, dopo di che decideremo il da farsi. Abbiamo chiesto ai ragazzi di tenersi pronti, mettendoli però al corrente di una situazione nazionale e quindi stiamo cercando di concordare la soluzione migliore”.

ALLENAMENTI – “Per questi giorni, sino a quando non avremo le giuste direttive, i ragazzi seguiranno una dieta di mantenimento, effettuando esercizi individuali negli spazi consentiti”.

IN ATTESA DI UNA RIPARTENZA – “Credo che si tratti di un campionato falsato, ma, comunque sia, siamo pronti ad affrontare qualsiasi decisione venga presa, perchè non esiste nulla che possa fermare una società seria ed organizzata. Non abbiamo fatto il passo più lungo della gamba, quindi ora abbiamo un perfetto equilibrio, occorre solo attendere. Mi auguro solo che si possa riprendere per febbraio, altrimenti deduco che sarà dura recuperare tutte le partite con il giusto criterio sportivo”.

AFFRONTARE LE DIFFICOLTÀ – “Per evitare periodi di difficoltà, basta organizzarsi con quelli che sono gli strumenti di sostegno economico messi a disposizione dallo Stato e con i giusti incentivi. A tutto si trova una soluzione. Abbiamo poi piena fiducia nella figura di Tisci, che, sin dall’inizio, non ha mai fatto segreto che si sarebbe trattato di un campionato a dir poco sui generis. Con gli sponsor non vi è alcun problema, godiamo di stima e rispetto, il loro sostegno non mancherà. Da qualche giorno ho chiuso due nuovi accordi, garantendo una riconoscenza mediatica non appena il campionato riprenderà”.

ALLE ISTITUZIONI – “Non sono nessuno per giudicare l’operato delle istituzioni, ma sarei felice qualora la federazione riuscisse ad indicare quantomeno una data simbolica della ripresa, per consentire di programmare al meglio il futuro. Al momento stiamo comunque cercando di mantenere la giusta linea di condotta, per una ripresa senza il fiatone. Ci tengo personalmente a ringraziare SalentoSport, per la disponibilità e la possibilità di dare voce alle società, che, oggi più che mai, hanno bisogno di essere ascoltate”.