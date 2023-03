VOLLEY – Serie B/m, B1/f: risultati 19.03.2023, classifiche, prossimi turni

VOLLEY B/m GIRONE H

RISULTATI (giornata 20): Galatone-Taviano 3-0, Casoria-Athena NA 3-0, Pol. Matese-Grottaglie 0-3, Leverano-O. SBV Galatina 3-2, Marigliano-Volley Meta Torre Ann. 2-3, Pozzuoli-Mesagne 3-0, Pomigliano-Joivolley Gioia 0-3.

CLASSIFICA: Galatone 52 – Leverano 51 – Grottaglie 48 – Joivolley Gioia 45 – Pomigliano 34 – Taviano 32 – Marigliano 29 – Pozzuoli 28 – Meta Torre Annunziata 26 – Casoria 23 – Athena NA 17 – Olimpia SBV Galatina 13 – Pol. Matese 12 – Mesagne 10.

PROSSIMO TURNO (25-26 mar.): Athena NA-Taviano, Grottaglie-Casoria, Olimpia SBV Galatina-P. Matese, Joivolley Gioia-Leverano, Marigliano-Pozzuoli, Meta Torre Ann.-Pomigliano, Mesagne-Galatone.

(US Volley Leverano, Alessio Quarta) – Una BCC Leverano incerottata vince al tie-brek contro un’indomita Olimpia SBV Galatina che, a dispetto della posizione e del divario di punti in classifica, mette a dura prova la capolista. Coach Andrea Zecca deve fare i conti con le assenze forzate di Scrimieri e Galasso, con D’Elia a mezzo servizio per un problema alla mano: nel sestetto titolare gioca Carlo Pagano, autore di un’ottima prova in attacco, a sostegno di capitan Orefice autore di 31 punti finali e best scorer della partita. Che la sfida sarebbe stata equilibrata lo si capisce sin dal primo set, con le due formazioni a rintuzzarsi colpo su colpo fino almeno a metà parziale, quando sul turno al servizio di Marzo, una ricezione lunga della difesa galatinese facilita il colpo di prima intenzione di D’Elia per il 17-14 che costringe coach Monaco a chiamare time out. I padroni di casa continuano a martellare con grande efficacia in attacco e con Orefice mettono a terra il punto del 23-17, antipasto al servizio out di De Matteis che regala il 25-18 con cui si chiude il game. La BCC Leverano parte bene anche nel secondo set, con De Marco a sostituire l’acciaccato Marzo. Il muro di Laterza e Miraglia porta i gialloblù avanti sul 4-2, ma l’Olimpia SBV Galatina è intenzionata a dare filo da torcere e lo fa con due fondamentali in particolar modo: l’efficacia al servizio ed i muri vincenti. L’ace di De Lorentis porta il punteggio in parità sul 9-9, poi arrivano tre muri consecutivi firmati da D’Alba, De Lorentis e Buracci per il 13-15. Il vantaggio acquisito galvanizza gli uomini di coach Monaco che spingono in attacco contando sul sempre affidabile Zanette e sui muri di un inarrestabile De Micheli. Ed i muri sono decisivi anche sul finale del set con De Lorentis per il 16-20 e con Buracci che ferma Orefice per il 20-25. Nel terzo game ottima partenza degli ospiti che si affidano molto al servizio, questa volta è Buracci a trovare l’ace dell’8-11. Coach Zecca rimette in campo Marzo ed il gioco d’attacco torna a trovare fluidità: Laterza mura De Matteis per il 13-13, poi sono i turni al servizio di Pagano e Miraglia a mandare in ambasce la ricezione avversaria, portando la BCC Leverano sul 16-14. La battuta vincente di De Lorentis ricuce lo strappo sul 21-20, costringendo coach Zecca a fermare il gioco per un time out, ma è l’ace di Pagano a mettere fine al game per il 25-21. I padroni di casa provano a fare la voce grossa ad inizio del quarto game con due attacchi vincenti di Marzo per il 12-10 che inducono coach Monaco a chiamare time out. L’Olimpia SBV Galatina ne esce rafforzata e continua ad affidarsi ad un muro solidissimo per ribaltare la situazione. E’ proprio un muro di De Lorentis a firmare il 20-23, poi ci pensa Buracci con un ace a portare la sfida al tie-break. Come se non bastasse piove sul bagnato in casa BCC Leverano con Marzo costretto ad abbandonare anzitempo la sfida e Orefice a mezzo servizio, obbligato a stringere i denti per portare i suoi alla vittoria. L’inizio è di marca gialloblù e l’attacco out di De Matteis regala il 5-2, Miraglia e Pagano sono continue spine nel fianco dell’Olimpia SBV Galatina che questa volta non riesce a ricucire lo strappo e soccombe al punto finale di capitan Orefice per il 15-12 che dà alla BCC Leverano due punti in classifica. Ora bisognerà fare i conti con l’infermeria in vista del big match di domenica prossima in casa della Joyvolley, quarta forza del campionato.

IL TABELLINO

BCC LEVERANO-OLIMPIA SBV GALATINA 3-2

(25-18, 20-25, 25-21, 20-25, 15-12)

BCC LEVERANO: Pagano 17, Marzo 10, Laterza 4, Vannicola 0, Olimpio ne, De Pandis (libero), D’Elia 4, Orefice 31, Varratta ne, De Marco 7, Miraglia 7, Firenze ne. Allenatore: Zecca

OLIMPIA SBV GALATINA: D’Alba 2, De Matteis 10, Zanette 22, Buracci 15, De Micheli 13, De Lorentis 15, Apollonio (libero), Dantoni 0. Allenatore: Monaco

Arbitri: Sara Galiuti e Denise Mary Rose Bianchi

Errori in battuta: Leverano 11, Galatina: 11; Ace: Leverano 5, Galatina 7; Muri vincenti: Leverano 6, Galatina 18

(US Volley Galatone, Stefano Manca) – Un sonoro 3-0 a danno della Pag Volley Taviano fa volare l’Allianz Colazzo Galatone. Dopo venti giornate di campionato i biancoverdi allenati da mister Tonino Cavalera sono primi assoluti del girone H di serie B di volley maschile con 52 punti. Staccato di un punto il Leverano, che finora aveva condiviso con il Galatone il primato del girone e adesso è secondo in classifica. L’ennesimo tripudio di gioia domenica per l’Allianz Colazzo in un gremito palasport di Galatina. I biancoverdi con un incredibile ruolino di marcia hanno conseguito la 16esima vittoria di fila stagionale. Tre a zero il risultato finale, si diceva, in un derby salentino tutt’altro che semplice contro un avversario ben organizzato. Ma capitan Musardo e compagni hanno chiuso subito il match, controllando la gara senza sbavature né distrazioni. Ennesima prova di carattere di questa magica annata. I set: 25-20, 25-14 e 25-21. A commentare la gara è il centrale dell’Allianz Colazzo, il galatonese doc Alessandro Papa: «Era importante vincere per consolidare la vittoria di una settimana fa a Gioia Del Colle. Ci siamo riusciti, l’autostima cresce e continuerà a crescere partita dopo partita. Fantastici i nostri tifosi – conclude Papa – che ogni anno aumentano. Sono contentissimo di questo pubblico. Adesso prepareremo la trasferta contro il Mesagne, giocandocela come sempre nel migliore dei modi». Entusiasta anche la dirigenza biancoverde, che però invita alla calma e a continuare a tenere alta la concentrazione per preparare al meglio le ultime sei gare del campionato. «Mi aspettavo quest’ottima prova da parte dei ragazzi – sottolinea il direttore generale dell’Allianz Colazzo Galatone Alberto Papa – poiché siamo in ascesa, continuiamo così fino alla fine. Avevamo questo obiettivo e siamo esattamente dove volevamo stare. Abbiamo anche allungato sulla seconda in classifica. Andiamo avanti così, testa bassa e lavorare rimanendo coi piedi per terra, con piena fiducia e sintonia nella squadra e nello staff. Anche il pubblico – conclude il direttore generale – ci sta dando grosse soddisfazioni: è e sarà la nostra marcia in più». L’Allianz Colazzo Galatone torna in campo sabato 25 marzo alle 18 nella trasferta contro l’Omega Mesagne.

IL TABELLINO

ALLIANZ COLAZZO GALATONE-PAG TAVIANO 3-0

(25-20; 25-14; 25-21)

ALLIANZ COLAZZO GALATONE: Latorre 4, Zanettin 19, Musardo 6, Garofalo 9, Barone (L), Russo 7, Calò, Schiattino, Papa 8, Gravili (L), Lentini, Carrozzini 1, De Filippis; allenatore Cavalera.

PAG TAVIANO: Congedi, Cuti 1, Sciurti (L), Amato 5, Marsella, Lotito 14, Carcagnì 2, Maiorana 4, Persichino, Serra 6, Culiersi, Bleve (L); allenatore Marte.

ARBITRI: Rutigliano, Mancini.

VOLLEY B1/f GIRONE E

RISULTATI (giornata 20): Farmacia Schultze ME-Terrasini 3-0, Olimpia S. Salvatore-Arzano 1-3, Castellana Grotte-Melendugno 2-3, Pomezia-CdPazzi Roma 3-1, Baronissi-HUB Ambiente CT 3-0. Riposano Fiammatorrese, Gesan Marsala.

CLASSIFICA: Arzano 45 – Farmacia Schultze ME 37 – Melendugno 36 – CdPazzi Roma 33 – Pomezia 32 – Baronissi 30 – Fiammatorrese 22 – Olimpia S. Salvatore Telesino 20 – Gesan CF Marsala 17 – Terrasini 15 – Castellana Grotte 12 – HUB Ambiente CT 4.

PROSSIMO TURNO (25-26 mar.): Arzano-Terrasini, Melendugno-Olimpia S. Salvatore Tel., CdPazzi Roma-Castellana Grotte, Gesan CF Marsala-Pomezia, Fiammatorrese-Baronissi, HUB Ambiente CT-Farmacia Schultze ME.