VOLLEY A3/m – Casarano, ritorna il sorriso: la vittoria contro Bari riavvicina i playoff

Si colora di rossoazzurro il derby tutto pugliese andato in scena ieri sera al PalaCesari di Cutrofiano dove la Leo Shoes Casarano di mister Licchelli ha avuto meritatamente la meglio sulla M2G Green Bari, conquistando tre preziosi punti che permettono a Peluso e compagni di mettere una seria ipoteca sul raggiungimento dell’obiettivo play-off a due giornate dal termine della regular season.

Finalmente si è rivista la Leo Shoes dei tempi migliori con un bel gioco fatto di concretezza e determinazione; trascinatori Cianciotta e Marzolla autori di attacchi vincenti in serie, ma bene hanno fatto anche gli altri componenti del sestetto rossoazzurro tutti ben serviti dalla sapiente regia di Fanizza.

L’equilibrio dell’avvio gara è interrotto da uno sprint ospite grazie ai muri vincenti di Persoglia e Paoletti che sbarrano la strada agli attacchi dei padroni di casa, lanciando sul più quattro il Bari (12-16). La reazione della Leo Shoes è veemente: con una serie al servizio vincente di Fanizza si ristabilisce presto la parità e l’allungo decisivo lo firmano i ragazzi di mister Licchelli che si portano avanti (25-20).

La giornata positiva della Leo Shoes prosegue anche nel parziale successivo: Bari è alle corde, Casarano scappa via velocemente con un’ottima percentuale realizzativa e un’altrettanto buona fase di muro-difesa. Non c’è scampo per Paoletti e compagni che si trovano sul doppio svantaggio in pochi minuti (25-17).

Una timida reazione dei ragazzi di mister Spinelli si verifica ad inizio terzo parziale, ma è un fuoco di paglia. Casarano si ricompatta e mette la freccia quando capisce che è il momento di chiudere la contesa. Bari prova in tutti i modi ad allungare il match ma Cianciotta, con un mani-out vincente, chiude la pratica tra i festeggiamenti dei locali (25-21) che finalmente tornano a sorridere. Un’importante iniezione di fiducia in vista del rush finale di campionato.

IL TABELLINO

Leo Shoes Casarano – Gruppo Stamplast M2G Green Bari 3-0

(25-20, 25-17, 25-21)

Leo Shoes Casarano: Fanizza 2, Cianciotta 18, Moschese 4, Marzolla 15, Ciupa 10, Matani 2, Prosperi Turri (L), Guadagnini 0, Rampazzo 0. N.E. Urso, Floris, Ulisse, Peluso. All. Licchelli.

Gruppo Stamplast M2G Green Bari: Martinelli 1, Ciavarella 7, Deserio 1, Paoletti 18, Ferenciac 9, Persoglia 5, Marrone (L), Petruzzelli F. 0, Rinaldi (L), Leoni 1, Wojcik 2, Ciccolella 2. N.E. Petruzzelli V., Giorgio. All. Spinelli.

ARBITRI: Vecchione, Morgillo. NOTE – durata set: 28′, 26′, 28′; tot: 82′.

(Us Leo Shoes Casarano)

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 11ª rit.): Sorrento-Aversa 3-1, Roma-Tuscania 1-3, Catania-Aurispa L. Lecce 1-3, Palmi-Modica 3-0, Ortona-Sabaudia 3-0, Napoli-Marcianise 3-0, Casarano-Bari 3-0.

CLASSIFICA: Catania 57 – Ortona 55 – Palmi 47 – Tuscania 44 – Aurispa L. Lecce 43 – Bari 39 – Casarano 38 – Aversa 33 – Sorrento 29 – Roma, Modica 27 – Napoli 24 – Sabaudia 23 – Marcianise 18.

PROSSIMO TURNO (26 mar.): Sabaudia-Palmi, Bari-Ortona, Aversa-Tuscania, Catania-Casarano, Modica-Sorrento, Aurispa L. Lecce-Napoli, Marcianise-Roma.