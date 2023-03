LECCE – Sticchi Damiani: “Subiamo poco ma davanti dobbiamo migliorare. Niente rivoluzioni, avanti con fiducia”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, cerca di mantenere nervi saldi e guarda, con speranza, alle prossime partite. Le parole del massimo dirigente salentino nel post Fiorentina-Lecce, riportate dal Nuovo Quotidiano di Puglia.

“Ho salutato i ragazzi negli spogliatoi, fare discorsi a caldo non serve a nulla. Vediamo le note positive che anche una sconfitta nata da una situazione sfortunata può mettere in evidenza. Il gol è stato un episodio sfortunato ma abbiamo avuto la conferma che questo Lecce subisce poco gli avversari nella fase difensiva. Nel momento del dispiacere questa è una certezza che fa bene ed è importante, una caratteristica dalla quale ripartire, migliorando la fase offensiva dove paghiamo lo stato di forma di alcuni uomini, quelli che prima hanno fatto la differenza. Sul fronte offensivo, però, bisogna migliorare. Sul piano morale, certo quattro partite pesano su allenatore e giocatori. Nel suo dna, però, questa squadra non ha bisogno di rivoluzioni, l’allenatore sa ciò che serve e questa sosta giunge opportuna. Adesso comincerà la fase degli scontri diretti, a partire dalla trasferta di Empoli. Non pensiamo ai risultati delle altre, pensiamo solo ai nostri, con la fiducia che la squadra merita per quanto ha fatto in questo campionato”.