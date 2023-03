VOLLEY – Serie C/f, C/m, D/f, D/m, 1ª Div./f, 1ª Div./m: risultati 19.03.2023, classifiche, prossimi turni

VOLLEY C/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 20): Ve.Ra Monteroni-Diamante P. Salento 1-3, Aurora Brindisi-Fulgor Tricase 3-1, LC Monteroni-NV Torre 3-1, O. Parabita-Vis Squinzano 3-0, Bee Lecce-Trepuzzi 0-3, SS Nardò-L. Ostuni 3-0.

CLASSIFICA: LC Monteroni 52 – SS Nardò 51 – Aurora Brindisi 38 – NV Torre 37 – Diamante P. Salento, L. Ostuni 34 – Fulgor Tricase 30 – Trepuzzi 27 – Vis Squinzano 19 – Ve.Ra Monteroni, CDM Cutrofiano 13 – O. Parabita, Bee Lecce 6.

PROSSIMO TURNO (25-26 mar.): Fulgor Tricase-Ve.Ra Monteroni, CDM Cutrofiano-Bee Lecce, L. Ostuni-Aurora Brindisi, Diamante P. Salento-O. Parabita, Trepuzzi-LC Monteroni, NV Torre-SS Nardò.

—

VOLLEY C/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 20): TC Ruffano-PV Massafra 3-0, LC Mottola-Frascolla 3-0, Squinzano-SB Galatina 3-0, Falchi Ugento Beach-V. Tricase 0-3, Vibrotek-Lecce Volley 3-2, Alezio-Falchi Ugento 0-3.

CLASSIFICA: Tricase 50 – TC Ruffano 49 – Falchi Ugento 47 – Squinzano 41 – Lecce Volley 40 – Falchi Ugento Beach 32 – Vibrotek 29 – LC Mottola 20 – Alezio 19 – SB Galatina 18 – Aurispa Libellula 9 – PV Massafra 6 – Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (25-26 mar.): Frascolla-TC Ruffano, Aurispa Libellula-Vibrotek, Falchi Ugento-LC Mottola, PV Massafra-Falchi Ugento Beach, Lecce Volley-Squinzano, SB Galatina-Alezio.

(US Lecce Volley, Donatella De Filippo) – La trasferta della Conad Lecce Volley a Pulsano si è rivelata più insidiosa del previsto, così come testimoniato dalle sfide della squadra tarantina con le prime in classifica come il Tricase e l’Ugento. Pur se partita con tutte le buone intenzioni, la formazione giallorossa è riuscita a conquistare solo un punto cedendo solo al tiebreak per 15 a 12. Nel complesso una gara resa più equilibrata per i frequenti momenti di discontinuità degli ospiti, spesso in difficoltà nello sfruttare gli errori degli avversari o concretizzare i punti decisivi della gara. Caiaffa, sulla panchina del Pulsano dopo la partenza di Narracci, schiera una formazione di elementi giovani mixata ad altri più esperti, come l’opposto Amato classe ’91, spesso chiamato a risolvere situazioni complicate. Non meno efficace la formazione giallorossa con il giovane opposto Tommasi schierato da Saccomanno fin dal primo set e realizzatore alla fine della gara di 27 punti. I leccesi si aggiudicano subito il primo parziale per 25 a 16, un risultato senza dubbio favorito dalla maggiore fallosità in attacco della Vibrotek bloccata da Tommasi, estremamente efficace a muro. Più sofferto il secondo set; il Pulsano sfrutta le qualità al servizio del suo opposto per piegare la ricezione dei giallorossi, più efficaci a muro e con i suoi centrali. Nel finale sono alcuni errori in attacco e in copertura degli ospiti a consegnare il set ai padroni di casa per 25 a 23. I leccesi provano a cambiare atteggiamento ma la Vibrotek galvanizzata dal vantaggio, scende in campo determinata, esprime un gioco più concreto, sfrutta la maggiore discontinuità al servizio dei giallorossi aggiudicandosi il terzo set per 25 a 22. La Conad reagisce e nonostante qualche perplessità in difesa conquista il quarto parziale per 25 a 15. Nel tie break si cambia campo con il Pulsano in vantaggio per 12 a 8, la Conad recupera il gap ma è un errore in attacco a consegnare il set e la gara ai padroni di casa. Alla luce del risultato la formazione di Saccomanno scivola al quinto posto della classifica alle spalle dello Squinzano, avversario atteso domenica prossima dai giallorossi, un dettaglio che non preoccupa il tecnico della Conad consapevole di dover limare alcuni limiti ma sempre molto fiducioso: “Sapevamo che questo sarebbe stato un campo difficile ma ciò non vuol dire che non si siano rivelate alcune lacune, soprattutto non siamo riusciti a concretizzare punti importanti che potevano senza dubbio essere gestiti senza strategie complicate ma al contrario con un gioco semplice e ordinato. Domenica prossima – continua il tecnico della Conad – abbiamo la gara con lo Squinzano, squadra forte e compatta, una gara che dobbiamo preparare bene cercando di migliorare la continuità di gioco e una migliore distribuzione in regia oltre che potenziare il servizio, un fondamentale che oggi non è andato come avrebbe dovuto. Devo tuttavia sottolineare che nonostante il risultato abbiamo una partita in meno e aggiunto un punto importante alla classifica, tutto è in equilibrio e per ora va bene così”.

—

VOLLEY D/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 20): Diamante P. Salento-San Cassiano 0-3, I. Talsano-FP Spongano 1-3, Assi Brindisi-GPV Ruffano 1-3, FV Taviano-FA Oria 3-0, NV Maglie-Sensi Lecce 21 3-0, Seiconsulting-Ottica Longo 0-3, Cupa Volley-MV Galatina 2-3.

CLASSIFICA: MV Galatina 50 – San Cassiano 45 – FP Spongano, GPV Ruffano, Cupa Volley 39 – F. Taviano 38 – FA Oria, NV Maglie 37 – Assi Brindisi 25 – Sensi Lecce 21 23 – Ottica Longo 18 – Diamante P. Salento 11 – I. Talsano 10 – Seiconsulting 9.

PROSSIMO TURNO (25-26 mar.): Diamante P. Salento-FP Spongano, GPV Ruffano-I. Talsano, FA Oria-Assi Brindisi, MV Galatina-F. Taviano, NV Maglie-Seiconsulting, Sensi Lecce 21-Cupa Volley, Ottica Longo-San Cassiano.

—

VOLLEY D/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 17): Apulia Monopoli-O. Ostuni 0-3, AI Alberobello-P. Fasano 2-3, VC Grottaglie-Tiger Squinzano 1-3, Costruzioni Energie-LS Casarano 1-3.

CLASSIFICA: O. Ostuni 40 – P. Fasano 37 – AI Alberobello 34 – Tiger Squinzano 28 – Apulia Monopoli 24 – VR Nardò 16 – VC Grottaglie 13 – LS Casarano 9 – Costruzioni Energie 3.

PROSSIMO TURNO (25-26 mar., ultima): O. Ostuni-AI alberobello, Fasano-VC Grottaglie, Tiger Squinzano-Costruzioni Energie, LS Casarano-VR Nardò.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/FEMMINILE “L. LAUDISA”

RISULTATI (giornata 18): Bee Lecce-Astra Volley 0-3, IM San Cassiano-Lady Falchi Beach (21/03), AlessanoSpecchia-I. Copertino 0-3, Alliste-NPV Tricase 0-3, Sport & Friends-SS Nardò 3-0, GV Galatone-Otranto 3-0.

CLASSIFICA: Astra Volley 51 – Sport & Friends 46 – I. Copertino 44 – Lady Falchi Beach 29 – NPV Tricase 28 – SS Nardò 27 – Bee Lecce 22 – AlessanoSpecchia 21 – GV Galatone, Otranto 16 – CVDM Cutrofiano 11 – Alliste 7 – IM San Cassiano 0.

PROSSIMO TURNO (24-27 mar.): Lady Falchi Beach-Astra Volley, I. Copertino-IM San Cassiano, SS Nardò-Alliste, NPV Tricase-CDM Cutrofiano, GV Galatone-Bee Lecce, Otranto-AlessanoSpecchia.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/MASCHILE

RISULTATI (giornata 18): Terre d’Oriente-Parabita 2-3, Otranto-Visionottica Ingrosso 3-0, Olimpia SBV Galatina-Vis Squinzano 3-0, MBV Ruffano-Prontass NS Lecce 1-3, Nociglia-Seiconsulting 0-3.

CLASSIFICA: Otranto 47 – Parabita 37 – Seiconsulting 35 – Terre d’Oriente 31 – Olimpia SBV Galatina 25 – Prontass NS Lecce 22 – Visionottica 20 – Alliste 16 – Vis Squinzano 14 – MBV Ruffano, Nociglia 10.

PROSSIMO TURNO (25-26 mar.): Seiconsulting-Terre d’Oriente, Parabita-Otranto, Alliste-Olimpia SBV Galatina, Vis Squinzano-MBV Ruffano, Prontass NS Lecce-Nociglia.