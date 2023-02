VOLLEY – Serie B/m, B1/f: risultati 19.02.2023, classifiche, prossimi turni

VOLLEY B/m GIRONE H

RISULTATI (giornata 16): Pol. Matese-Leverano 0-3, Joivolley Gioia-Mesagne 3-1, Galatone-Casoria 3-0, Pozzuoli-Taviano 3-1, Pomigliano-Athena NA 3-2, Meta Torre Annunziata-Olimpia SBV Galatina 3-1, Marigliano-Grottaglie 0-3.

CLASSIFICA: Leverano 43 – Grottaglie 42 – Galatone 40 – Joivolley Gioia 39 – Pomigliano 26 – Taviano, Marigliano 25 – Casoria 20 – Pozzuoli 19 – Meta Torre Annunziata 18 – Athena NA 14 – SBV Galatina 11 – Mesagne e Pol. Matese 7.

PROSSIMO TURNO (26 feb.): Casoria-Pol. Matese, Taviano-Leverano, Athena NA-Pozzuoli, Grottaglie-Galatone, Olimpia SBV Galatina-Pomigliano, Joivolley Gioia-Marigliano, Mesagne-Meta Torre Ann.

(US Volley Leverano, Alessio Quarta) – La BCC Leverano torna alla vittoria sul campo della Polisportiva Matese con un rotondo 0-3 e ritrova il primato in classifica del girone H di serie B, sempre tallonata da Grottaglie e Allianz Galatone. Ai gialloblù serviva una reazione d’orgoglio dopo la sconfitta interna nel derby contro Galatone della settimana scorsa ed Orefice e compagni hanno risposto con una prestazione senza sbavature, condotta con grande autorevolezza sin dal primo minuto di gioco. Nel primo game sono i muri di Scrimieri a scardinare la resistenza dei padroni di casa, con il centrale salentino che firma prima il 4-6 e poi il 5-9. Il pallonetto di Galasso aumenta ancora il divario sul 6-11, i campani non riescono a rientrare nel game e capitan Orefice chiude i conti con un preciso attacco per il 19-25. Secondo set praticamente mai in discussione con il sestetto di coach Andrea Zecca a dispensare ottima pallavolo, determinazione e grinta su ogni pallone. I campani non oppongono grande resistenza e si arrendono ai colpi di Marzo, poi all’ace di Laterza per il 7-14. Il game è un susseguirsi di colpi vincenti dei salentini, con Orefice che mette a terra il punto finale del 15-25. Il terzo set vive di un maggiore equilibrio almeno fino alla metà del game, con i campani che provano a riaprire il match, portandosi addirittura in vantaggio sul 15-13. La BCC Leverano, tuttavia, non si lascia intimidire e lentamente si riporta sotto, trovando prima il pareggio con Orefice e poi il sorpasso grazie al turno al servizio di Marzo che manda in tilt la ricezione avversaria. Quando c’è da chiudere il set Laterza si affida al sinistro dorato di Orefice che con un muro out trova il punto del 19-25 con cui la BCC Leverano ritrova la strada del successo ed il primato in graduatoria, in attesa di un altro derby e di un’altra trasferta, domenica prossima in casa della Pag Taviano.

—

(Us Olimpia SBV Galatina, Piero de Lorentis) – È una caduta libera quella dell’Olimpia Sbv, senza alcun appiglio, e rimane difficile immaginarne l’arresto. Tappata qualche falla con il tesseramento all’ultim’ora di Santo Buracci e del libero Mattia Palumbo, ecco che alcune situazioni contingenti rimescolano le carte. Il nuovo puzzle, a complicare le scelte di mister Monaco, incastra le assenze nell’immediata vigilia di Dantoni febbricitante e di Apollonio indisponibile che non si aggregano alla trasferta campana del gruppo. Con Pacelli appena ristabilitosi, con De Lorentis lontano da una forma fisica accettabile e soprattutto con Zanette rimasto precauzionalmente ai box in settimana, il tecnico galatinese non ha tante soluzioni tra le mani. Sceglie di affidare la regia difensiva a Palumbo (bentornato Mattia), la cui ultima presenza risale al campionato di serie B2 del 2011-2012,nonostante il libero abbia sulla gambe e negli schemi solo poche sedute di allenamento. Si riserva dunque di tenere su una panchina sempre più corta De Matteis, all’occorrenza pronto a subentrare a Buracci o a Pacelli e De Lorentis naturale cambio per Zanette. La formazione in campo si dispone dunque con la diagonale D’Alba-Zanette, Pacelli e Buracci laterali, Rossetti e De Micheli al centro ed appunto Palumbo libero. I sorrentini rispondono con il capitano Antonio Russo in regia e Starace opposto, Cuccaro e Giacomo Russo centrali, in banda Siciliano e Latella, con Spignese libero a presidiare la difesa.

I set – Avvio autoritario dei salentini che aprono con un doppio Rossetti ma il vantaggio viene subito pareggiato da due errori e da un primo tempo di Cuccaro (3-3). Capitan Buracci mette a segno il primo punto di questa sua nuova presenza, si ripete murando la pipe di Latella a cui si affiancano D’Alba che mura Siciliano e Pacelli che schiaccia per un 5-10 senza affanni. Il ritorno dei padroni di casa è alimentato da ben tre errori dei galatinesi (9-11) al quale risponde ancora l’attaccante molisano con una pipe che manda i suoi sul 15-11 interrompendo una nuova fiammata napoletana di Russo e Starace. Si bloccano gli ospiti che non riescono a fermare un vivacissimo Siciliano, sbagliano due servizi, si fanno impallinare da un pallonetto di Antonio Russo e ribaltano il break a loro favore che Zanette contiene con due conclusioni punto (20-18). Pacelli non demorde e traina i suoi. Prima chiude una diagonale, poi spedisce un pallonetto in posto 1 al vertice delle linee di fondo, poi mura Giacomo Russo ed affonda ancora (21-22). Starace e Cuccaro si dividono equamente i quattro punti successivi per un 25-24 che Zanette non riesce a pareggiare con un suo attacco lungo, probabilmente toccato dal muro ma non valutato positivamente dall’arbitro. Galatina perde una grossa occasione e Meta si porta sull’uno a zero.

II set – Starace e Cuccaro affondano con facilità, Galatina invece è anemica e stordita. Balbetta in ricezione e, nonostante quattro errori dei sorrentini, per vedere la prima conclusione messa a terra da De Micheli bisogna arrivare sul 9-5 per Meta. Non incide il servizio di Olimpia Sbv ed Antonio Russo manda a nozze il suo omonimo da posto tre, con Siciliano a ruota che fissano il punteggio sul 13-7. Mister Monaco avvicenda Zanette con De Lorentis che sbaglia il servizio flot dopo un recupero di un doppio di Buracci (15-9)che, subito dopo, sbaglia dai nove metri. Un’invasione ed un ace incrementano il punteggio (18-10) per Meta fino al 22-15, con murate ai danni di Pacelli (1) e De Lorentis (2). Non bastano le conclusioni di Buracci e De Micheli per rispondere al centrale Russo(24-19) che avvicina i suoi alla vittoria del set, ancora con un errore al servizio degli ospiti.

III Set – Reazione d’orgoglio dei salentini che, comunque, pur tardiva lascia spazi ad inversioni di rotta della gara. D’Alba si mette in proprio prima con due conclusioni di seconda intenzione, una delle quali è un bel pallonetto in posto cinque. De Lorentis opera il sorpasso per l’8-9 che Buracci accresce con tre conclusioni e Rossetti consolida con un muro su Cuccaro(9-13). Gli errori di conclusione di Latella e Ciampa aprono un fronte positivo di +6 che De Lorentis e Pacelli alimentano fino al 11-20. Siciliano non demorde e conclude con un mano e fuori a cui si aggiungono un errore di formazione degli ospiti, un pallonetto dell’opposto murato e una conclusione di Ciampa per il 17-23. E’ De Micheli con un ace a riaprire la gara portando Galatina sul 2-1 per i napoletani.

IV set – Punteggio iniziale al rimbalzo che rimane in equilibrio tra i due sestetti, nonostante tre errori al servizio dei blucelesti salentini, che Rossetti e Pacelli portano sul 6-8. Poi una serie di indecisioni in difesa e degli errori di troppo ribaltano la situazione a vantaggio del Meta(10-8). Pacelli è il più attivo, De Micheli ingabbia Cuccaro e si va sul 12-14, ma Latella chiude una rigiocata dopo una grande difesa di Spignese sul diagonale violento di Pacelli(13-14).Gli attacchi inefficaci degli ospiti fanno volare i padroni di casa sul 19-16 e Giacomo Russo firma il punto numero 21. Capitan Buracci tiene alta la speranza di andare al tie break (21-20) ed induce il tecnico campano a chiedere la sospensione. Il ritorno in campo è tutta una volata partenopea a cui Olimpia Sbv non sa opporsi per un 25-20 che riduce al lumicino le speranze di salvezza dei salentini. Meta che sale a quota 18 punti è una gran bella realtà: non dovrebbe avere difficoltà a salvarsi potendo contare su giovani tecnicamente di qualità. Se poi eccellono, come questa sera, nel fondamentale muro-difesa che ha neutralizzato le offensive galatinesi, allora il futuro sarà premiante per la loro squadra.

—

(US Volley Galatone, Stefano Manca) – L’Allianz Colazzo Galatone vince in casa anche contro il Volley Casoria e consolida il terzo posto in classifica del girone H di serie B. Domenica al palasport di Galatina i ragazzi di mister Cavalera hanno battuto 3-0 la squadra campana con l’ennesima prestazione convincente fatta di grinta, carattere e concentrazione. La classifica non cambia, lassù, dopo 16 giornate di campionato, poiché anche le dirette concorrenti hanno vinto i rispettivi match. Il Leverano è primo a 43 punti, segue il Grottaglie a 42 e, in terza posizione, l’Allianz Colazzo Galatone a 40 punti. I biancoverdi hanno dominato l’incontro sin dall’inizio vincendo i primi due set con ampio distacco (25-17 e 25-16), subendo l’avversario solo nel finale, quando il Galatone si è alla fine imposto per 29-27 chiudendo il match e incasellando la dodicesima vittoria di fila in campionato. A fine gara è il direttore sportivo dell’Allianz Colazzo, Marco Imbriani, a commentare: “Dopo l’ottima prestazione contro il Leverano una settimana fa, dove abbiamo conquistato una vittoria stupenda disputando, aggiungerei, una gara di categoria superiore, adesso i ragazzi dovevano scendere in campo pensando solo all’avversario di oggi, senza distrazioni e senza cullarsi per il successo nella gara precedente. E così è andata. Adesso prepareremo la sfida di Grottaglie – conclude Imbriani – dove andremo a giocarci la partita consapevoli della nostra forza”. Domenica prossima infatti l’Allianz Colazzo Galatone alle 18:30 andrà a far visita al Grottaglie, attualmente secondo in classifica a due lunghezze dai biancoverdi. Il secondo posto, va ricordato, permetterebbe di accedere ai playoff per la serie A. Non sarà forse una finale quella in terra tarantina, ma poco ci manca.

IL TABELLINO

ALLIANZ COLAZZO GALATONE-VOLLEY CASORIA 3-0

(25-17; 25-16; 29-27)

ALLIANZ COLAZZO GALATONE: Latorre 1, De Filippis, Zanettin 14, Musardo 6, Garofalo 10, Barone (L), Russo 21, Calò, Schiattino, Papa 7, Gravili (L), Lentini, Carrozzini; allenatore Cavalera.

VOLLEY CASORIA: Avino 5, Marrone 4, Conte (L), Flaminio 3, Matrullo, Barone, Ferreri, Losco 16, Esposito 2; allenatore Paglionico.

Arbitri: Cinquepalmi, Ayroldi.

—

VOLLEY B1/f GIRONE E

RISULTATI (giornata 16): Castellana Grotte-Pomezia 0-3, Gesan Marsala-HUB Ambiente CT 3-0, Farmacia Schultze ME-S. Salvatore Telesino 3-1, Baronissi-Terrasini 3-0, Fiammatorrese-Melendugno 1-3. Riposano Arzano, CdPazzi Roma.

CLASSIFICA: Arzano 33 – Farmacia Schultze ME 31 – CdPazzi 29 – Melendugno 28 – Baronissi 26 – Pomezia 23 – S. Salvatore Telesino, Fiammatorrese 17 – Gesan Marsala 15 – Castellana Grotte 11 – Terrasini 9 – HUB Ambiente CT 4.

PROSSIMO TURNO (25 feb.): S. Salvatore Telesino-Castellana Grotte, Terrasini-Pomezia, Arzano-Baronissi, Melendugno-F. Schultze ME, CdPazzi Roma-Fiammatorrese. Riposano HUB Ambiente CT e CdPazzi Roma.