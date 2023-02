VOLLEY – A Fefè De Giorgi la “Panchina d’Oro Speciale” della Figc

La bacheca di Ferdinando De Giorgi s’incrementa di una unità. Nella giornata di ieri, il Ct della nazionale campione del mondo di volley ha ricevuto la Panchina d’Oro Speciale a Coverciano (Fi), nell’ambito dela cerimonia delle assegnazioni della Panchina d’Oro, andata, per la stagione scorsa, all’allenatore campione d’Italia col Milan, Stefano Pioli. A consegnare il premio all’allenatore salentino sono stati Renzo Ulivieri, direttore della Scuola allenatori di Coverciano, e Roberto Mancini, Ct della nazionale azzurra.

Insieme a De Giorgi, era presente anche Lionel Scaloni, Ct della nazionale argentina campione del mondo in Qatar a dicembre.

“Qui a Coverciano – le parole di Fefè – nel 2011 è iniziato il mio percorso da allenatore: motivo, questo, per cui tornere qui, per me, ogni volta è un’emozione e lo è ancora di più farlo da campione del mondo. È stata una grande sorpresa ricevere il premio. Significa tanto per me essere stato invitato per parlare davanti a tanti colleghi di un altro sport. Le contaminazioni nel nostro levoro sono importantissime perché possono dare spunti differenti: il nostro è un mestiere di grande curiosità, bisogna sempre avere voglia di conoscere e di confrontarsi”.

La Panchina d’Argento per la Serie B 2021/22 va a Fabio Pecchia, allenatore della Cremonese, che precede Marco Baroni (Lecce) di un solo voto (22 contro 21); terzo Luca D’Angelo (Pisa). Panchina d’Oro per la Serie C 2021/22 a Silvio Baldini (Palermo). Per il settore giovanile, premio “Mino Favini” a Francesco Palmieri (Sassuolo).