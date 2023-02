VOLLEY – Serie C/f, C/m, D/f, D/m, 1ª Div./f, 1ª Div./m: risultati 19.02.2023, classifiche, prossimi turni

VOLLEY C/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 16): Aurora Brindisi-LC Monteroni 0-3, Vis Squinzano-Trepuzzi 3-2, O. Parabita-Ve.Ra Monteroni 1-3, CDM Cutrofiano-L. Ostuni 0-3, SS Nardò-Diamante P. Salento 3-0, Bee Lecce-NV Torre SS 0-3.

CLASSIFICA: LC Monteroni, SS Nardò 40 – NV Torre SS 34 – Aurora Brindisi 32 – L. Ostuni 28 – F. Tricase 26 – Diamante P. Salento 25 – Trepuzzi 21 – Vis Squinzano, CDM Cutrofiano 13 – Ve.Ra Monteroni 7 – Bee Lecce 6 – O. Parabita 3.

PROSSIMO TURNO (25-26 feb.): Ve.Ra Monteroni-Aurora Brindisi, Vis Squinzano-CDM Cutrofiano, F. Tricase-LC Monteroni, Diamante P. Salento-Bee Lecce, NV Torre SS-O. Parabita, Trepuzzi-SS Nardò.

(US LC Monteroni) – Neppure un’avversaria agguerrita e ben fornita come l’Aurora Brindisi, formazione di alta classifica del girone B del Campionato Nazionale di II Livello di Serie C Femminile, è riuscita a fermare la Leo Constructions Monteroni. Le ragazze monteronesi, in un Pala Malagoli gremito di pubblico ed in un clima di grande sportività, hanno regolato con un secco 3-0 le rivali brindisine (parziali: 18-25, 23-25, 29-31), portando a casa tre punti che consolidano ulteriormente la prima posizione in classifica. L’Aurora Brindisi, ben disposta in campo e comunque dotata di un attacco molto efficace, dopo esser riuscita a fermare in casa l’altra capolista, la Dream Volley Nardò, nulla ha potuto contro le bordate che arrivavano da Greco e compagne e così, dopo una entusiasmante gara, spesso giocata a ritmi molto alti, hanno dovuto cedere al tasso tecnico, all’esperienza e alla organizzazione tattica del Monteroni. Questo il resoconto sul match da parte di Coach Andrea Polimeno, I allenatore della Leo Constructions Monteroni. “La partita di Brindisi per noi costituiva un momento cruciale della stagione e non averne subito la pressione psicologica sottolinea la crescita della mia squadra non soltanto dal punto di vista tecnico-tattico ma anche da quello mentale. Abbiamo preparato questa sfida con molta cura perchè sapevamo che il Brindisi è un’ottima squadra, completamente diversa rispetto a quella che avevamo incontrato all’andata, rinforzata e migliorata in ogni reparto e siamo riusciti a scendere in campo con la giusta determinazione. La consapevolezza delle nostre capacità ci ha permesso di imporre il nostro gioco e di tenere sotto pressione le avversarie, anche nei momenti più delicati del match e tutto questo, alla fine, ci ha portati a centrare il risultato pieno”. Prossimo impegno per il Monteroni nuovamente in trasferta sabato prossimo, 25 febbraio alle ore 20,00, sul parquet della Fulgor Tricase. Come sempre l’incontro potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina Fb della ASD MONTERONI VOLLEY.

—

VOLLEY C/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 16): LC Mottola-Squinzano 1-3, V. Tricase-Lecce Volley 3-1, Falchi Ugento Beach-TC Ruffano 0-3, Aurispa Libellula-Falchi Ugento 0-3, Alezio-PV Massafra 3-1, Vibrotek-SB Galatina 3-0.

CLASSIFICA: Falchi Ugento, V. Tricase 38 – TC Ruffano 37 – Lecce Volley 33 – Squinzano 32 – Falchi Ugento Beach 29 – Vibrotek 24 – Alezio 16 – LC Mottola 14 – SB Galatina 13 – Aurispa Libellula 9 – PV Massafra 5 – Frascolla TA 0.

PROSSIMO TURNO (25-26 feb.): TC Ruffano-LC Mottola, V. Tricase-Aurispa Libellula, Frascolla TA-Squinzano, PV Massafra-Vibrotek, SB Galatina-Falchi Ugento Beach, Lecce Volley-Alezio.

—

VOLLEY D/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 16): Assi Brindisi-F. Taviano 3-2, MV Galatina-Ottica Longo 3-2, San Cassiano-I. Talsano 3-0, Seiconsulting-Diamante P. Salento 3-2, Cupa Volley-FP Spongano 3-1, Sensi Lecce 21-FA Oria 1-3, NV Maglie-GPV Ruffano 3-1.

CLASSIFICA: MV Galatina 41 – San Cassiano 37 – Cupa Volley 32 – NV Maglie, FP Spongano, GPV Ruffano 30 – FA Oria 29 – F. Taviano 26 – Sensi Lecce 21 21 – Assi Brindisi 19 – Ottica Longo 14 – I. Talsano 10 – Seiconsulting 9 – Diamante P. Salento 8.

PROSSIMO TURNO (25-26 feb.): I. Talsano-Assi Brindisi, Diamante P. Salento-F. Taviano, FP Spongano-Seiconsulting, GPV Ruffano-San Cassiano, FA Oria-Cupa Volley, MV Galatina-NV Maglie, Ottica Longo-Sensi Lecce 21.

—

VOLLEY D/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 13): Apulia Monopoli-VR Nardò 3-1, AI Alberobello-Costruzioni Energie 3-0, O. Ostuni-LS Casarano 3-0, P. Fasano-Tiger Squinzano 3-1.

CLASSIFICA: P. Fasano 32 – O. Ostuni 31 – AI Alberobello 27 – Apulia Monopoli 21 – Tiger Squinzano 19 – VC Grottaglie, VR Nardò 10 – LS Casarano 6 – Costruzioni Energie 0.

PROSSIMO TURNO (25-26 feb.): LS Casarano-Apulia Monopoli, VR Nardò-AI Alberobello, Costruzioni Energie-VC Grottaglie, Tiger Squinzano-P. Fasano.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/FEMMINILE “L. LAUDISA”

RISULTATI (giornata 14): Otranto-NPV Tricase 2-3, AlessanoSpecchia-IM San Cassiano (01/03), Ve.Ra Monteroni-SS Nardò 1-3, Alliste-Astra Volley 0-3, Sport & Friends-Bee Lecce 3-0, GV Galatone-Lady Falchi Beach 0-3, CDM Cutrofiano-I. Copertino 0-3.

CLASSIFICA: Astra Volley 42 – I. Copertino 38 – Sport & Friends 37 – NPV Tricase 28 – Lady Falchi Beach 27 – SS Nardò 26 – Bee Lecce 22 – AlessanoSpecchia 20 – Otranto 16 – Ve.Ra Monteroni 15 – GV Galatone 11 – CDM Cutrofiano 6 – Alliste 3 – IM San Cassiano 0.

PROSSIMO TURNO (25-26 feb.): NPV Tricase-Ve.Ra Monteroni, Bee Lecce-AlessanoSpecchia, I. Copertino-Otranto, IM San Cassiano-Alliste, CDM Cutrofiano-Astra Volley, Lady Falchi Beach-Sport & Friends, GV Galatone-SS Nardò.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/MASCHILE

RISULTATI (giornata 14): Visionottica Ingrosso-Alliste 1-3, Parabita-Vis Squinzano 3-0, Terre d’Oriente-Prontass NS Lecce (03/03), Otranto-Nociglia 3-0, Olimpia SBV Galatina-Seiconsulting 1-3.

CLASSIFICA: Otranto 35 – Seiconsulting 26 – Parabita, terre d’Oriente 23 – Prontass NS Lecce, Visionottica 19 – Alliste 15 – Olimpia SBV Galatina 13 – Vis Squinzano 11 – Nociglia 10 – MBV Ruffano 7.

PROSSIMO TURNO (25-26 feb.): Seiconsulting-Visionottica Ingrosso, Alliste-Parabita, Vis Squinzano-Terre d’Oriente, Prontass NS Lecce-Otranto, Olimpia SBV Galatina-MBV Ruffano.